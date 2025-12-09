Gašpar vidí za dlhým vyšetrovaním svojej nehody snahu vyhnúť sa spochybneniu
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar vidí za dlho trvajúcim vyšetrovaním svojej nehody z konca augusta snahu vyhnúť sa spochybneniu policajných záverov. Gašpar tak reagoval na novinársku otázku k jeho nehode.
Šéf SIS tvrdí, že neprekročil rýchlosť. „Taktiež je konštatované znaleckým posudkom, že som počas celej doby spomaľoval, že som nemal možnosť predvídať náraz. A ešte raz by som zdôraznil jednu skutočnosť, ktorá bola mylne verejnosti prezentovaná a to je tá, že do mňa nabúralo auto, nie ja som niekoho zrámoval, ako je to predstavované verejnosti,“ vyhlásil.
Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodu sprevádzajú pochybnosti a kritika opozície.
