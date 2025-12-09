Hargaš: Ministerstvo hospodárstva je po kybernetickom útoku paralyzované
- DNES - 16:27
- Bratislava
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR je po minulotýždňovom kybernetickom útoku paralyzované. Upozornil na to poslanec Národnej rady SR za opozičné PS Ján Hargaš.
V komunikácii o kybernetickom útoku na rezorte hospodárstva ide podľa neho o mimoriadne neštandardný postup.
„Podľa našich informácií sú na ministerstve takmer všetky e-mailové schránky odstavené a zamestnanci nemôžu používať svoje pracovné adresy. Niekoľko desiatok počítačov je úplne mimo prevádzky. Na ministerstve fakticky prebieha kolaps, ktorý trvá už týždeň,“ uviedol.
Hargaš vyzval ministerku hospodárstva, aby transparentne informovala o tom, čo sa na jej rezorte deje. „Rovnako vyzývam aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby prestal situáciu zľahčovať a tvrdiť, že sa niekto teší z útoku na rezort hospodárstva,“ dodal.
„Rovnako sa pýtam, aký je rozsah kybernetického útoku, aké sú jeho dosahy, aké dáta mohli byť ohrozené a koľko bude trvať, kým sa ministerstvo vráti do bežnej prevádzky. Pretože podľa odhadov to malo byť približne týždeň, ktorý už uplynul. Občania potrebujú, aby im ministri začali hovoriť pravdu,“ uzavrel Hargaš.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) 2. decembra večer na sociálnej sieti informoval, že vládna kybernetická jednotka CSIRT v spolupráci s SK-CERT zasahuje na MH. Dôvodom mal byť kybernetický útok na servery rezortu. CSIRT.SK (Computer Security Incident Response Team Slovakia) je vládna jednotka pre riešenie počítačových incidentov v SR, zriadená ako organizačný útvar Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
