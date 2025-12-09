  • Články
Utorok, 9.12.2025Meniny má Izabela
Bratislava

SIS odmieta podozrenia zo šikanovania, opozícia sa bojí odpočúvania

  • DNES - 16:24
  • Bratislava
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar odmieta podozrenia zo šikanovania príslušníkov tajnej služby.

Podpredseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS Peter Šuca (Smer-SD) ich nepovažuje po rokovaní výboru a vypočutí si Gašpara za pravdivé. Opozícia tajnú službu naďalej kritizuje a obáva sa odpočúvania svojich poslancov.

Vo všeobecnosti môžem označiť obidva podnety, či už ten prvý alebo druhý, za obsahovo nezlučiteľné s objektívnou realitou. V súvislosti s týmito podnetmi SIS podáva trestné oznámenia, aby boli tieto okolnosti všetky riadne preverené aj vo vzťahu k prípadnému zneužívaniu informačno-technických prostriedkov alebo iných okolností, ktoré sú v tých podnetoch uvedené,“ vyhlásil Gašpar.

Podpredseda výboru Šuca nepovažuje informácie z prostredia tajnej služby za pravdivé. „Môžeme kontrolovať, nie sme vyšetrovací výbor,“ doplnil.

Na rokovanie výboru sa snažil dostať aj poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS), ktorý nie je jeho členom. Odôvodňoval to tým, že má informácie o svojom údajnom odpočúvaní. Zúčastniť sa na zasadnutí výboru mu neumožnili. Považuje za normálne, aby sa na výbore mohol zúčastniť, ak má informácie, ktoré sa týkajú jeho aj SIS. „Mám právo sa pýtať ako poslanec, ako ústavný činiteľ, nejakého úradníka, ktorý je riaditeľ SIS, že čo to vyvádza,“ vyhlásil. Spomenul tiež, že má previerku a môže sa oboznamovať s utajenými skutočnosťami.

Pre mňa to neboli dôveryhodné vysvetlenia, neboli v žiadnom prípade,“ vyhlásila po rokovaní výboru poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS). Ako doplnila, poslancom z podkladov vyplýva, že podozrenia na praktiky v SIS sa týkajú poslanca Krúpu. „Je tu zásadné podozrenie, že komunikácia s Jurajom Krúpom, ktorá je z roku x, pretože je to komunikácia z roku 2019, sa javí, že táto mohla byť predmetom možno nejakého spochybnenia daného príslušníka,“ uviedla Kolíková.

Podozrenia z odpočúvania má aj poslanec NR SR František Majerský (KDH). „My si nemáme ako overiť to, že či sme odpočúvaní alebo nie sme odpočúvaní. Lebo keď tú otázku dáme, tak nám povie, že to je utajovaná skutočnosť. Tak ako si mám overiť, či my alebo kolegovia z opozičných strán sme odpočúvaní?“ spytoval sa Majerský.

Opozičná členka výboru Zuzana Števulová (PS) avizovala, že v stredu (10. 12.) bude zasadnutie výboru pokračovať. Plánuje na ňom predložiť návrh kontrolného plánu výboru v tajnej službe. V piatok (5. 12.) Števulová uviedla, že v prípade neprijatia takéhoto kontrolného plánu budú iniciovať kontrolu opoziční poslanci.

Bývalý riaditeľ Národného bezpečnostného analytického centra Juraj Kulik v mediálnych vystúpeniach uviedol, že SIS šikanuje a odpočúva nepohodlných zamestnancov. Poslankyňa Števulová zároveň dostala anonymný list zamestnancov tajnej služby, v ktorom fungovanie SIS opisujú. Sťažovali sa napríklad, že vedenie SIS obmedzilo rozpracovávanie ruských tajných služieb a zameriava sa na spojenecké služby.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP