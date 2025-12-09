  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 9.12.2025Meniny má Izabela
Bratislava

Polícia žiada o pomoc: Nespoznáte zlodejov z bytovky?

  • DNES - 15:10
  • Bratislava
Polícia žiada o pomoc: Nespoznáte zlodejov z bytovky?

Zlodeji ešte v auguste ukradli kľúče, pomocou ktorých sa následne dostali do cudzieho bytu.

Polícia žiada verejnosť o pomoc s identifikáciou osôb, ktoré sa neoprávnene zmocnili kľúčov od vchodu bytového domu i jedného z bytov na Cintorínskej ulici v bratislavskom Starom Meste. Prípad sa odohral ešte v auguste.

Páchatelia 11. augusta predpoludním odcudzili zvonku v zámku zasunuté kľúče, ktorými sa dňa 21. augusta dostali do bytového domu, kde sa svojvoľne pohybovali. Z bytu, od ktorého mali kľúče odcudzili kabelku s dokladmi, peňaženku s hotovosťou a platobnými kartami,“ priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.

Video, dokumentujúce pohyb páchateľov, zverejnila bratislavská polícia na sociálnej sieti. Vyzvala zároveň občanov, aby akékoľvek informácie, ktoré pomôžu identifikovať osoby vo videu, nahlásili prostredníctvom bezplatného čísla 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prezident: Betlehemské svetlo v sebe nesie odkaz pokoja a mieru, potrebujeme ho

Prezident: Betlehemské svetlo v sebe nesie odkaz pokoja a mieru, potrebujeme ho

DNES - 15:33Domáce

Betlehemské svetlo v sebe nesie odkaz pokoja, mieru a zmierenia, potrebujeme ho ako soľ. Pri preberaní svetla od slovenských skautov v Prezidentskom paláci to uviedol prezident SR Peter Pellegrini.

Slovensko má kriticky nízky počet zdravotníkov, ministerstvo navrhlo opatrenia

Slovensko má kriticky nízky počet zdravotníkov, ministerstvo navrhlo opatrenia

DNES - 14:18Domáce

Rezort zdravotníctva predstavil návrh konkrétnych opatrení na stabilizáciu personálu a udržanie zdravotníkov v systéme.

Poslanci schválili transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad

Poslanci schválili transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad

DNES - 13:16Domáce

Úrad na ochranu oznamovateľov sa transformuje na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Žilinka odvolal Balogha z funkcie krajského prokurátora v Žiline

Žilinka odvolal Balogha z funkcie krajského prokurátora v Žiline

DNES - 13:09Domáce

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR odvolal Tomáša Balogha z funkcie krajského prokurátora v Žiline.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eurAKTUÁLNE: Slovensko chce vyzbrojiť armády EÚ. Podpísali sme megazmluvu za desiatky miliárd eur
Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?Tieto staršie Xiaomi telefóny čoskoro dostanú HyperOS 3.0 založený na Androide 15. Je na zozname aj ten tvoj?
Tieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajúTieto Galaxy telefóny sú v ohrození. Samsung opravil len jednu z dvoch kritických dier, tú druhú hackeri aktívne zneužívajú
Toto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakietToto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakiet
Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutieVedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účtyPOZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadokVedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
POZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úradPOZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úrad
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP