Polícia žiada o pomoc: Nespoznáte zlodejov z bytovky?
Zlodeji ešte v auguste ukradli kľúče, pomocou ktorých sa následne dostali do cudzieho bytu.
Polícia žiada verejnosť o pomoc s identifikáciou osôb, ktoré sa neoprávnene zmocnili kľúčov od vchodu bytového domu i jedného z bytov na Cintorínskej ulici v bratislavskom Starom Meste. Prípad sa odohral ešte v auguste.
„Páchatelia 11. augusta predpoludním odcudzili zvonku v zámku zasunuté kľúče, ktorými sa dňa 21. augusta dostali do bytového domu, kde sa svojvoľne pohybovali. Z bytu, od ktorého mali kľúče odcudzili kabelku s dokladmi, peňaženku s hotovosťou a platobnými kartami,“ priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
Video, dokumentujúce pohyb páchateľov, zverejnila bratislavská polícia na sociálnej sieti. Vyzvala zároveň občanov, aby akékoľvek informácie, ktoré pomôžu identifikovať osoby vo videu, nahlásili prostredníctvom bezplatného čísla 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.
