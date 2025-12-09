  • Články
Medveďovi došla trpezlivosť. Po tomto triku zaútočil na krotiteľa

  • DNES - 20:40
  • Če-ťiang
Zviera agresívne zareagovalo po tom, čo bolo nútené robiť triky.

Návštevníci zábavného parku vo východnej Číne boli svedkami desivého momentu. Vystúpenie, pri ktorom nútili medvede jazdiť na elektrických hoverboardoch, sa skončilo útokom šelmy na trénera.

Incident sa odohral v sobotu (6. 12.) v Hangzhou Safari Parku v provincii Če-ťiang. Videozáznamy, ktoré obleteli svet, ukazujú dvojicu medveďov ušatých (lat. Ursus thibetanus), ako na zadných nohách balansujú na elektrických vozítkach a krúžia po aréne.

Situácia sa vyhrotila vo chvíli, keď krotiteľ viedol jedného z medveďov, menom Xiong Er, dole z hoverboardu blízko pódia. Zviera malo na zadných nohách problém udržať tempo, no tréner ho pevne držal za prednú labu a silou ho ťahal na určenú pozíciu. Keď sa ho muž pokúsil otočiť a prinútiť cúvať, medveďovi došla trpezlivosť.

Na záberoch je vidieť, ako šelma sekla pazúrmi a následne povalila trénera na zem, kde ho priľahla. Ostatní zamestnanci okamžite pribehli na pomoc. Keď sa im nedarilo medveďa odtrhnúť, začali do neho udierať rôznymi predmetmi, až kým muža nepustil. Zviera následne odviedli do zákulisia a šou bola ukončená.

Podľa krotiteľa medveďovi išlo iba o mrkvu

Vedenie parku uviedlo, že pri útoku sa nikto nezranil. Samotný krotiteľ, identifikovaný ako Zhou Jiazhen, neskôr incident bagatelizoval. Pre agentúru AP uviedol, že medveď, ktorého cvičil od útleho veku, nemal v úmysle mu ublížiť. Údajne sa len snažil dostať k vrecku s mrkvou, ktoré mal muž pri sebe. „Keby chcel naozaj zaútočiť, už by som tu nebol,“ vyhlásil tréner.

Napriek tomu park prijal okamžité opatrenia. Medveďa Xiong Er premiestnili do inej časti areálu a všetky predstavenia s medveďmi ušatými boli pozastavené.

„Hoci tréner ani zviera neboli zranení, naša reakcia na mieste bola nedostatočná, čo spôsobilo návštevníkom nepríjemný zážitok. Úprimne sa za to ospravedlňujeme,“ uviedol park v oficiálnom vyhlásení s tým, že prehodnotí svoje bezpečnostné a manažérske postupy.

Zdroj: Info.sk, TM, globaltimes.cn
