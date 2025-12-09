  • Články
Lukašenko: Litva zveličuje incidenty s pašeráckymi balónmi

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok vyhlásil, že Litva zveličuje incidenty, ktoré sa týkajú narušenia vzdušného priestoru pašeráckych balónmi. Zároveň zdôraznil, že Bielorusko nechce vojnu s Litvou, informuje TASR podľa správy agentúry Belta.

Lukašenko sa k téme vyjadril počas zasadnutia bezpečnostnej rady v Minsku po tom, čo Litva v utorok vyhlásila celoštátny núdzový stav pre obavy z ohrozenia verejnej bezpečnosti. Litovská vláda tvrdí, že balóny posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet, a označuje to za hybridný útok. Krajina Lukašenka viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje.

Obvinenia Litvy sú naozaj neuveriteľné a nerealistické. Aj keby, ako tvrdia, 200 balónov prešlo cez hranicu, (alebo možno 20 či 50)... Hovoril som s pilotmi, ktorí potvrdili, že to nepredstavuje žiadny problém. Záležitosť sa zveličuje a politizuje. Otázkou je, prečo? Naozaj chcú bojovať?“ zdôraznil Lukašenko podľa Belty a podotkol, že situácia sa už vážne prediskutovala.

Podľa bieloruskej hlavy štátu Bielorusko, Litva, Poľsko ani Estónsko nepotrebujú vojnu. „Bojovali sme už dosť. Stratili sme veľa ľudí. Sú tu stále generácie, ktoré zažili vojnu. Nepotrebujeme vojnu,“ vyhlásil.

Zdroj: Info.sk, TASR
