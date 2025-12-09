Merz: Európa musí byť v otázke bezpečnostnej politiky menej závislá od USA
Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok označil niektoré časti novej stratégie národnej bezpečnosti USA, ktorú Washington zverejnil minulý týždeň, za „neprijateľné“. Vyhlásil tiež, že Európa sa musí v oblasti bezpečnosti stať menej závislou od Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zverejnila novú stratégiu národnej bezpečnosti v piatok. Európu v nej obvinila z podkopávania politickej slobody a obmedzovania slobody prejavu. Podľa USA kontinentu hrozí nielen hospodársky úpadok, ale aj „oveľa hrozivejšia perspektíva rozkladu civilizácie“. V prípade, že bude Európa v súčasnom smerovaní pokračovať, bude vraj „za 20 rokov alebo menej na nepoznanie“.
Merz počas utorkovej návštevy spolkovej krajiny Porýnie-Falcko povedal, že obsah stratégie ho „neprekvapil“.
„(Dokument) potvrdzuje môj názor, že my v Európe, a teda aj v Nemecku, musíme byť v oblasti bezpečnostnej politiky oveľa menej závislí od USA,“ uviedol kancelár.
„Nevidím dôvod, prečo by Američania mali teraz chcieť zachraňovať demokraciu v Európe,“ pokračoval Merz. Ochrana demokracie na kontinente je podľa neho úlohou samotných európskych krajín.
Vo svojom prejave však Spojené štáty zároveň vyzval, aby pokračovali v konštruktívnej spolupráci s Európou. „V rozhovoroch s Američanmi hovorím... že potrebujú aj partnerov vo svete a jedným z týchto partnerov môže byť Európa,“ doplnil nemecký kancelár.
