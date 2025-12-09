Pavel vymenuje Babišovu vládu v navrhnutom zložení v pondelok
- DNES - 13:07
- Praha
Český prezident Petr Pavel vymenuje vládu Andreja Babiša v zložení, ktoré mu predseda hnutia ANO navrhol, v pondelok 15. decembra. V utorok to oznámil Pražský hrad, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Prezident vymenovaním Babiša za predsedu vlády naplňuje podľa svojej kancelárie vôľu českých občanov, ktorú vyjadrili vo voľbách. „Andrej Babiš dnes tiež odovzdal prezidentovi návrh na vymenovanie členov vlády s poverením riadenia ministerstiev. Prezident vládu vymenuje v navrhovanom zložení v pondelok 15. decembra o 9.00 h,“ uviedol hrad v tlačovej správe.
Jedinou zmenou v návrhu kandidátov na členov budúcej vlády je v porovnaní s neoficiálnym zoznamom chýbajúce meno čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka. Ten mal byť podľa dohody vznikajúcej vlády nominantom na ministra životného prostredia. Babiš aj predseda Motoristov Petr Macinka uviedli, že jediným dôvodom, prečo v zozname chýbal, je jeho zdravotná indispozícia. Rezort bude dočasne viesť práve Macinka. Ten zdôraznil, že Motoristi za Turka náhradu nehľadajú a on mu chce miesto na čele ministerstva životného prostredia len „postrážiť“.
