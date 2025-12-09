  • Články
Súd zamietol návrh Šutaja Eštoka na zrušenie kontumačného rozsudku

  • DNES - 12:55
  • Bratislava
Informáciu potvrdil advokát policajtov Peter Kubina.

Mestský súd Bratislava IV zamietol návrhy žalovaného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na určenie neúčinnosti elektronického doručovania a zrušenie „kontumačného“ rozsudku v spore o ochranu osobnosti s Jánom Čurillom a spol. ako nedôvodné. Na sociálnej sieti o tom v utorok informoval advokát policajtov Peter Kubina.

Šutaj Eštok sa musí na základe rozsudku policajtom okolo Jána Čurillu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania.

Ako priblížil Kubina ešte 11. novembra na sociálnej sieti, Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Advokát doplnil, že minister je v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.

Šutaj Eštok na sociálnej sieti vtedy reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak. V nadväznosti na to podal návrh na zrušenie „kontumačného“ rozsudku v spore so skupinou policajtov.

Zdroj: Info.sk, TASR
