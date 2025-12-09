Nehodová udalosť na železnici: Dva vlaky išli oproti sebe
Vlaková doprava bola prerušená.
Aktualizované 12:46
Pri železničnej stanici v Liptovskom Hrádku došlo k mimoriadnej nehodovej udalosti. Dva vlaky sa tesne vyhli zrážke po tom, ako išli oproti sebe na jednej koľaji. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko aj Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR na sociálnej sieti.
Rýchlik Ex 609 a nákladný vlak Nex 49730 zastavili pár metrov od seba. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček potvrdil, že vlaku Ex 609 sa podarilo bezpečne zastaviť pred oproti idúcim nákladným vlakom. Okolnosti prípadu súvisia podľa Bačeka s riadením vlakovej dopravy v kompetencii manažéra železničnej infraštruktúry.
Foto: facebook/Marek Korduliak
V dôsledku nehodovej udalosti bola doprava v dotknutom úseku prerušená a cestujúci musia rátať s meškaním či odrieknutím vlakov.
Vlak Ex 609 s pravidelným odchodom z bratislavskej hlavnej stanice o 7:27 hod. a príjazdom do Košíc o 12:53 hod, hlási približne hodinové meškanie pri príchode do stanice Štrba.
Vlak Ex 610 s odchodom z Košíc o 9:07 hod. mešká pri príchode do Liptovského Mikuláša približne 90 minút.
Osobné vlaky Os 3450 ( Liptovský Hrádok 11:26 - Vrútky 12:47 ) a Os 3449 ( Vrútky 11:10 - Liptovský Hrádok 12:33 ) boli odrieknuté v úseku Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš.
Osobné vlaky Os 7846 ( Svit 11:40 - Liptovský Mikuláš 12:28 ) a Os 7847 ( Liptovský Mikuláš 11:26 - Svit 12:19 ) boli odrieknuté v úseku Kráľova Lehota - Liptovský Mikuláš.
