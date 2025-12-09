  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 9.12.2025Meniny má Izabela
Bratislava

Nehodová udalosť na železnici: Dva vlaky išli oproti sebe

  • DNES - 12:23
  • Liptovský Hrádok
Nehodová udalosť na železnici: Dva vlaky išli oproti sebe

Vlaková doprava bola prerušená.

Aktualizované 12:46

Pri železničnej stanici v Liptovskom Hrádku došlo k mimoriadnej nehodovej udalosti. Dva vlaky sa tesne vyhli zrážke po tom, ako išli oproti sebe na jednej koľaji. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko aj Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR na sociálnej sieti.

Rýchlik Ex 609 a nákladný vlak Nex 49730 zastavili pár metrov od seba. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček potvrdil, že vlaku Ex 609 sa podarilo bezpečne zastaviť pred oproti idúcim nákladným vlakom. Okolnosti prípadu súvisia podľa Bačeka s riadením vlakovej dopravy v kompetencii manažéra železničnej infraštruktúry.

Foto: facebook/Marek Korduliak

V dôsledku nehodovej udalosti bola doprava v dotknutom úseku prerušená a cestujúci musia rátať s meškaním či odrieknutím vlakov.

Vlak Ex 609 s pravidelným odchodom z bratislavskej hlavnej stanice o 7:27 hod. a príjazdom do Košíc o 12:53 hod, hlási približne hodinové meškanie pri príchode do stanice Štrba.

Vlak Ex 610 s odchodom z Košíc o 9:07 hod. mešká pri príchode do Liptovského Mikuláša približne 90 minút.

Osobné vlaky Os 3450 ( Liptovský Hrádok 11:26 - Vrútky 12:47 ) a Os 3449 ( Vrútky 11:10 - Liptovský Hrádok 12:33 ) boli odrieknuté v úseku Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš.

Osobné vlaky Os 7846 ( Svit 11:40 - Liptovský Mikuláš 12:28 ) a Os 7847 ( Liptovský Mikuláš 11:26 - Svit 12:19 ) boli odrieknuté v úseku Kráľova Lehota - Liptovský Mikuláš.

Zdroj: Info.sk, mastodon.social/@zssk_mimoriadne
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Súd zamietol návrh Šutaja Eštoka na zrušenie kontumačného rozsudku

Súd zamietol návrh Šutaja Eštoka na zrušenie kontumačného rozsudku

DNES - 12:55Domáce

Informáciu potvrdil advokát policajtov Peter Kubina.

V kauze starých vrážd vypovedal Mikuláš Černák, tvrdí, že Tutiho usmrtil Róbert Lališ

V kauze starých vrážd vypovedal Mikuláš Černák, tvrdí, že Tutiho usmrtil Róbert Lališ

DNES - 11:42Domáce

Výsluchom na doživotie odsúdeného niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka pokračuje v utorok na Okresnom súde Banská Bystrica hlavné pojednávanie v kauze starých mafiánskych vrážd.

Hasiči zasahovali pri požiari prístrešku

Hasiči zasahovali pri požiari prístrešku

DNES - 8:34Domáce

Hasiči zasahovali v utorok skoro ráno pri požiari menšieho prístrešku v mestskej časti Senica-Čáčov.

SHMÚ vydal výstrahu pre celé územie Slovenska

SHMÚ vydal výstrahu pre celé územie Slovenska

DNES - 7:55Domáce

Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu.

Vosveteit.sk
Toto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakietToto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakiet
Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutieVedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účtyPOZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadokVedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
POZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úradPOZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úrad
Neslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšiaNeslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšia
IAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečnéIAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečné
Internet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človekInternet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človek
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP