Poslanci schválili reformu financovania sociálnych služieb, mení sa spôsob poskytovania príspevku
- DNES - 12:09
- Bratislava
Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili reformu financovania sociálnych služieb.
Nový zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby zmení spôsob poskytovania príspevku a zavedie novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti. Právnu normu prerokovali poslanci v skrátenom legislatívnom konaní.
Za návrh hlasovalo 78 zo 144 prítomných zákonodarcov. Ostatní sa hlasovania zdržali.
Príspevok na pomoc pri odkázanosti bude po novom dostávať priamo odkázaná osoba. Sama rozhodne o jeho využití, či už na úhradu výdavkov na neformálnu starostlivosť poskytovanú príbuznými v domácom prostredí alebo na formálnu, kde patria ambulantné a terénne formy sociálnych služieb poskytované inými pracovníkmi. Výška príspevku sa bude odvíjať od stupňa odkázanosti.
Pre piaty, najťažší stupeň odkázanosti na pomoc ide o sumu 1010 eur, ak sa však v tomto stupni nachádza dieťa, tak sa príspevok navýši ešte o 200 eur. Štvrtý stupeň odkázanosti bude na úrovni 830 eur, v prípade dieťaťa sa príspevok rovnako navýši o 200 eur. Tretí stupeň bude v sume 600 eur, druhý stupeň 460 eur a prvý stupeň 230 eur. Zmenou je tiež to, že príspevok na pomoc pri odkázanosti môžu využiť až traja opatrovatelia, ktorí sa môžu striedať a popritom aj pracovať, a to bez ohľadu na výšku ich príjmu. V súčasnosti mohla využiť príspevok len jedna osoba.
Vznikne aj nová pracovná pozícia v podobe pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorý bude môcť vykonávať širší rozsah úkonov (celkovo 36) súvisiacich s ošetrovateľskou starostlivosťou. Všetky jeho ošetrovateľské úkony budú zároveň uhrádzané zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.
Poslanci schválili aj viaceré pozmeňovacie návrhy z výborov. Od 1. júla 2026 sa vyššie územné celky (VÚC) zapoja do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby. Od roku 2027 preto dostanú naviac 0,7 % z podielových daní, ktoré budú musieť účelovo použiť na financovanie sociálnych služieb. Dovtedy má zvýšené náklady preplatiť ministerstvo práce.
V prípade, že sa opatrovateľ sám stará o odkázanú osobu a domácnosť nemá vyšší príjem ako trojnásobok životného minima, bude môcť získať príplatok na využitie služieb ambulantného zariadenia. Zároveň sa ruší aj limit 80 hodín na mesiac na formálnu starostlivosť poskytovanú súbežne s neformálnou starostlivosťou.
Zariadenia sociálnych služieb, ktoré vzniknú po 30. júni 2026, no budú vo výstavbe alebo budú mať podanú žiadosť o povolenie novej stavby do 31. decembra 2025 a už investovali finančné prostriedky do projektovej dokumentácie, budú zaradené do koncepcie VÚC. Kapacity zariadenia, ktoré v súčasnosti existujú alebo tie, kde už prebiehali investičné zámery, musia byť zohľadnené ako miesta vo verejnom záujme v koncepcii VÚC minimálne do konca roka 2033.
Poslanci zároveň odmietli viaceré opozičné pozmeňujúce návrhy. Veronika Veslárová (PS) navrhovala, aby sa zachoval nárok na výplatu príspevku aj za mesiac, v ktorom odkázaná osoba zomrela, ak jej v tom mesiaci bola poskytovaná neformálna starostlivosť, a potom aj v nasledujúcom mesiaci. Simona Petrík (PS) zase chcela presadiť, aby aj odkázané osoby v treťom stupni odkázanosti mali možnosť rozdeliť si príspevok na formálnu a neformálnu činnosť.
Odmietnutý bol tiež pozmeňujúci návrh opozičných poslancov Petra Stachuru a Andrey Turčanovej (obaja z KDH), ktorí chceli zaviesť pre zariadenia sociálnych podnikov a zariadenia sociálnoprávnej kurately poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť povinnosť viesť evidenciu o miere potreby zdravotnej starostlivosti u jej prijímateľov.
Turčanová podala aj ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré tiež neboli schválené. Týkali sa napríklad poskytnutia príspevku pre opatrovateľa odkázanej osoby na pomoc za kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela aj v nasledujúcom mesiaci či zvýšenia príspevku na pomoc pri odkázanosti pri poskytovaní formálnej starostlivosti aj pri kombinovanej starostlivosti. Odmietnutá bola aj podmienka, aby kvalifikačný kurz pre pracovníka dlhodobej starostlivosti poskytovali výhradne stredné zdravotnícke alebo vysoké školy.
Poslanci neschválili ani viaceré pozmeňujúce návrhy Martiny Bajo Holečkovej a Vladimíra Ledeckého (obaja SaS). Predkladatelia navrhovali zjednotenie ambulantných služieb, ktoré sa týkajú rehabilitačných centier a domovov sociálnych služieb, aby boli financované na rovnakej úrovni ako špecializované zariadenia. Navýšiť sa mala podľa nich aj výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej služby na rehabilitačné stredisko a domovy sociálnych služieb.
Zákon nadobudne účinnosť postupne, a to od 1. januára 2026, ďalej od 1. júla a 31. decembra budúceho roka. Dôvodom sú úpravy, pri ktorých poskytovatelia sociálnych služieb aj samosprávy potrebujú čas na realizáciu zmien.
Nezaradení poslanci okolo Huliaka nepodporia zvýšenie DPH pre sociálne podniky
Podľa poslancov návrh poškodzuje obce a mestá na vidieku.
Európska komisia vyšetruje vyhľadávací režim Google s umelou inteligenciou
Európska komisia začala antitrustové vyšetrovanie, týkajúce sa používania online obsahu spoločnosťou Google pre výsledky vyhľadávania generované pomocou umelej inteligencie, ako aj videí nahraných na YouTube.
Čoskoro otvoria úsek D1 s tunelom Višňové. Prestrihnúť pásku môžete aj vy
NDS potvrdila, že úsek D1 s tunelom Višňové otvorí pred Vianocami.
Koalícia podá návrh, ktorý z energopomoci vylúči poslancov parlamentu
Koaliční poslanci sa rozhodli podať poslanecký návrh, ktorí vylúči všetkých poslancov Národnej rady SR z nároku na energopomoc bez toho, či sa jej dobrovoľne chceli alebo nechceli vzdať.