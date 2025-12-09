  • Články
Utorok, 9.12.2025
Zrútila sa časť obľúbeného hradu, obec varuje turistov

  • DNES - 20:58
  • Kláštor pod Znievom
Aj napriek opravám došlo k zrúteniu časti hradného paláca.

Napriek trojročnému úsiliu obce, dobrovoľníkov a pamiatkarov o záchranu ruiny došlo v nedeľu 7. decembra 2025 k čiastočnému zrúteniu časti nárožia hradného paláca na Znievskom hrade.

Samovoľný zosuv muriva potvrdila obec Kláštor pod Znievom na sociálnej sieti. Príčinou boli dlhodobé statické problémy, ktoré signalizovala viditeľná prasklina už niekoľko rokov.

Ako obec uviedla, v roku 2025 sa síce začalo s konzervačnými prácami, pričom v nasledujúcom roku sa plánovalo aj čiastočné rozobratie a premurovanie kritického nárožia. Príroda však bola rýchlejšia.

Foto: facebook/Obec Kláštor pod Znievom

Dôležité upozornenie pre návštevníkov

Dobrou správou je, že pri deštrukcii muriva sa našťastie nikto nezranil. Obec sa však podľa jej vyhlásenia nevzdáva a chýbajúcu časť hradného paláca plánuje postupne doplniť.

V súvislosti s nestabilným stavom múrov však obec opätovne vyzýva návštevníkov Znievskeho hradu k mimoriadnej opatrnosti.

Žiadajú ich, aby sa nezdržiavali v blízkosti múrov paláca, najmä v zimnom a jarnom období, a aby bezpodmienečne rešpektovali umiestnené bezpečnostné pásky a pohybovali sa výhradne po vyznačených chodníkoch.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/obecklastor
