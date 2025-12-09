V kauze starých vrážd vypovedal Mikuláš Černák, tvrdí, že Tutiho usmrtil Róbert Lališ
Výsluchom na doživotie odsúdeného niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka pokračuje v utorok na Okresnom súde (OS) Banská Bystrica hlavné pojednávanie v kauze starých mafiánskych vrážd.
Na lavici obžalovaných sedí Róbert Lališ, na ktorého podal prokurátor obžalobu pre štyri skutky z rokov 1995 až 1997. Tvrdí, že je nevinný, skutky nespáchal a svedok Černák, ktorý ho krivo obviňuje, vraj sleduje len vlastné záujmy a osobný prospech.
Podľa obžaloby sa mal Róbert Lališ dopustiť trestných činov vraždy, všeobecného ohrozenia i prvej demonštratívnej mafiánskej vraždy v bratislavskom podsvetí Vladimíra Daniša, prezývaného Tuti v júli 1995. Tutiho označujú za jedného z prvých bosov bratislavského podsvetia a priekopníka vo vyberaní výpalného. Na jeho usmrtení sa mal Černák dohodnúť spolu s nebohým bosom bratislavského podsvetia Miroslavom Sýkorom. Róbert Lališ, prezývaný Kýbel, mal odpáliť nálož v aute, ktorá usmrtila Daniša aj jeho brata Jozefa.
Černák poznamenal, že obžalovaného spoznal začiatkom 90. rokov, bol pravou rukou Sýkoru. V minulosti spolupracovali na niektorých „podnikateľských aktivitách, ktoré niekedy prekračovali zákon“. Vzťah s ním označil za neutrálny. Vie, že po smrti Sýkoru prebral organizovanú skupinu sýkorovci.
Černák zdôraznil, že od tohto skutku ubehlo už 30 rokov a na všetky detaily si nepamätá. Potvrdil však, že nástražný výbušný systém umiestnil do auta Róbert Lališ spolu s ďalšími dvomi členmi skupiny sýkorovci. Vie to, lebo bol v byte, kde si nástražný výbušný systém pripravovali a aj pri ich návrate, keď Róbert Lališ uviedol, že ho namontovali pod sedadlo vozidla poškodeného Daniša. Pamätal si aj to, že obžalovaný popisoval, ako trhavina roztrhala poškodeného.
K motívu Černák dodal, že podobne ako jemu aj Sýkorovi prekážalo Tutiho agresívne a otravné správanie, nazval ho primitívom. Sýkorovi narúšal biznis v bratislavských podnikoch a nerešpektoval ho. Sýkoru upozornil, aby si s ním urobil poriadok.
Róbert Lališ vo svojej výpovedi v októbri vypovedal, že nevie, kto zlikvidoval Tutiho, ale myslí si, že Černák. Sýkora mu mal vraj povedať niečo v tom zmysle, že „pozri, čo mi ten Miki vyviedol v Bratislave“. Navyše aj černákovec Slavomír Surový vraj hovoril, že to urobil Černák. „Ja som sa tohto skutku nedopustil,“ zdôraznil obžalovaný.
Róbert Lališ si pôvodne odpykával doživotný trest väzenia pre iné mafiánske vraždy z rokov 1998 a 1999. Najvyšší súd mu na podklade mimoriadneho dovolania doživotie zrušil. Špecializovaný trestný súd ho v septembri odsúdil na 25 rokov väzenia.
Hlavné pojednávanie sa začalo 2. októbra.
