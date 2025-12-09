  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 9.12.2025Meniny má Izabela
Bratislava

V kauze starých vrážd vypovedal Mikuláš Černák, tvrdí, že Tutiho usmrtil Róbert Lališ

  • DNES - 11:42
  • Banská Bystrica
V kauze starých vrážd vypovedal Mikuláš Černák, tvrdí, že Tutiho usmrtil Róbert Lališ

Výsluchom na doživotie odsúdeného niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka pokračuje v utorok na Okresnom súde (OS) Banská Bystrica hlavné pojednávanie v kauze starých mafiánskych vrážd.

Na lavici obžalovaných sedí Róbert Lališ, na ktorého podal prokurátor obžalobu pre štyri skutky z rokov 1995 až 1997. Tvrdí, že je nevinný, skutky nespáchal a svedok Černák, ktorý ho krivo obviňuje, vraj sleduje len vlastné záujmy a osobný prospech.

Podľa obžaloby sa mal Róbert Lališ dopustiť trestných činov vraždy, všeobecného ohrozenia i prvej demonštratívnej mafiánskej vraždy v bratislavskom podsvetí Vladimíra Daniša, prezývaného Tuti v júli 1995. Tutiho označujú za jedného z prvých bosov bratislavského podsvetia a priekopníka vo vyberaní výpalného. Na jeho usmrtení sa mal Černák dohodnúť spolu s nebohým bosom bratislavského podsvetia Miroslavom Sýkorom. Róbert Lališ, prezývaný Kýbel, mal odpáliť nálož v aute, ktorá usmrtila Daniša aj jeho brata Jozefa.

Černák poznamenal, že obžalovaného spoznal začiatkom 90. rokov, bol pravou rukou Sýkoru. V minulosti spolupracovali na niektorých „podnikateľských aktivitách, ktoré niekedy prekračovali zákon“. Vzťah s ním označil za neutrálny. Vie, že po smrti Sýkoru prebral organizovanú skupinu sýkorovci.

Černák zdôraznil, že od tohto skutku ubehlo už 30 rokov a na všetky detaily si nepamätá. Potvrdil však, že nástražný výbušný systém umiestnil do auta Róbert Lališ spolu s ďalšími dvomi členmi skupiny sýkorovci. Vie to, lebo bol v byte, kde si nástražný výbušný systém pripravovali a aj pri ich návrate, keď Róbert Lališ uviedol, že ho namontovali pod sedadlo vozidla poškodeného Daniša. Pamätal si aj to, že obžalovaný popisoval, ako trhavina roztrhala poškodeného.

K motívu Černák dodal, že podobne ako jemu aj Sýkorovi prekážalo Tutiho agresívne a otravné správanie, nazval ho primitívom. Sýkorovi narúšal biznis v bratislavských podnikoch a nerešpektoval ho. Sýkoru upozornil, aby si s ním urobil poriadok.

Róbert Lališ vo svojej výpovedi v októbri vypovedal, že nevie, kto zlikvidoval Tutiho, ale myslí si, že Černák. Sýkora mu mal vraj povedať niečo v tom zmysle, že „pozri, čo mi ten Miki vyviedol v Bratislave“. Navyše aj černákovec Slavomír Surový vraj hovoril, že to urobil Černák. „Ja som sa tohto skutku nedopustil,“ zdôraznil obžalovaný.

Róbert Lališ si pôvodne odpykával doživotný trest väzenia pre iné mafiánske vraždy z rokov 1998 a 1999. Najvyšší súd mu na podklade mimoriadneho dovolania doživotie zrušil. Špecializovaný trestný súd ho v septembri odsúdil na 25 rokov väzenia.

Hlavné pojednávanie sa začalo 2. októbra.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Súd zamietol návrh Šutaja Eštoka na zrušenie kontumačného rozsudku

Súd zamietol návrh Šutaja Eštoka na zrušenie kontumačného rozsudku

DNES - 12:55Domáce

Informáciu potvrdil advokát policajtov Peter Kubina.

Nehodová udalosť na železnici: Dva vlaky išli oproti sebe

Nehodová udalosť na železnici: Dva vlaky išli oproti sebe

DNES - 12:23Domáce

Vlaková doprava bola prerušená.

Hasiči zasahovali pri požiari prístrešku

Hasiči zasahovali pri požiari prístrešku

DNES - 8:34Domáce

Hasiči zasahovali v utorok skoro ráno pri požiari menšieho prístrešku v mestskej časti Senica-Čáčov.

SHMÚ vydal výstrahu pre celé územie Slovenska

SHMÚ vydal výstrahu pre celé územie Slovenska

DNES - 7:55Domáce

Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu.

Vosveteit.sk
Toto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakietToto Rusko nečakalo. Nová ukrajinská veža Sky Sentinel dokáže roztrhať aj najrýchlejšie Shahedy a stojí len zlomok ceny rakiet
Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutieVedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účtyPOZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadokVedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
POZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úradPOZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úrad
Neslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšiaNeslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšia
IAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečnéIAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečné
Internet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človekInternet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človek
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP