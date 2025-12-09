Babiš odovzdal Pavlovi oficiálny zoznam nominantov, Turek v ňom nie je
- DNES - 11:18
- Praha
Designovaný český premiér Andrej Babiš v utorok po tom, ako bol na Pražskom hrade vymenovaný za predsedu vlády, odovzdal prezidentovi Petrovi Pavlovi oficiálny zoznam kandidátov na členov svojho budúceho kabinetu.
Čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek, ktorý bol kandidátom na ministra životného prostredia, v ňom podľa slov Babiša nefiguruje. Zdôvodnil to Turkovým zdravotným stavom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„V návrhu, ktorý som priniesol, na základe rozhodnutia predsedu Motoristov sebe, pána (Petra) Macinku, meno pána Turka nefiguruje,“ povedal Babiš novinárom, keď odchádzal z hradu. Podotkol, že Turek sa s Pavlom pre svoj zdravotný stav nemohol stretnúť. „Takže vzhľadom na časovú tieseň a nevieme, ako pán Turek – či pôjde na operáciu alebo čo s ním bude –, preto v tom návrhu nie je a uvidíme, keď sa uzdraví, tak predpokladám, že potom sa to rokovanie s pánom prezidentom uskutoční,“ povedal Babiš. Dovtedy by na základe návrhu Motoristov mal rezort životného prostredia viesť Macinka.
Dátum vymenovania vlády oznámi podľa slov Babiša Pražský hrad v tlačovej správe. Designovaný premiér predpokladá, že jeho kabinet stihne do Vianoc zasadnúť minimálne dvakrát. „Presne to, čo sme našim voličom sľúbili pred voľbami, platí, a teraz to musíme realizovať. Bude to časovo náročné, ale myslím si, že sme na to pripravení, a dúfam, že to verejnosť ocení,“ povedal Babiš.
Sám sa považuje za lepšie pripraveného, než keď sa stal premiérom v roku 2017. „Mám ako bývalý minister financií a bývalý premiér prehľad de facto o všetkých rezortoch. To obdobie necelých štyroch rokov je relatívne krátke. Musíme sa ponáhľať a okamžite začať riešiť problémy bežných ľudí, ako sme to sľúbili vo voľbách. Občania sa na nás môžu spoľahnúť, že ich nezradíme,“ zdôraznil Babiš. Každého pol roka chce verejnosti skladať účty, ako je na tom jeho kabinet s plnením programového vyhlásenia vlády.
