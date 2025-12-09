  • Články
Európska komisia vyšetruje vyhľadávací režim Google s umelou inteligenciou

  • DNES - 10:44
  • Brusel
Európska komisia začala antitrustové vyšetrovanie, týkajúce sa používania online obsahu spoločnosťou Google pre výsledky vyhľadávania generované pomocou umelej inteligencie (AI), ako aj videí nahraných na YouTube, ktoré sa používajú na trénovanie AI. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Komisia v utorok oznámila, že skúma, či Google, ktorý patrí spoločnosti Alphabet, narúša hospodársku súťaž prostredníctvom nekalých zmluvných podmienok uvalených na vydavateľov a tvorcov obsahu.

Vyšetrovanie posúdi, či Google porušuje pravidlá Európskej únie (EÚ) o hospodárskej súťaži tým, že primerane neodmeňuje vydavateľov, alebo im neponúka možnosť odmietnuť používanie ich obsahu pre súhrny generované AI bez straty prístupu k vyhľadávaniu Google, uviedla Komisia.

Mnohí vydavatelia sú v skutočnosti závislí od vyhľadávania Google, pokiaľ ide o návštevnosť užívateľov, a nechcú riskovať stratu prístupu k nemu,“ uvádza sa v tlačovej správe zverejnenej v utorok.

Komisia okrem toho prešetrí používanie videí nahraných na platforme YouTube spoločnosťou Google na trénovanie generatívnych modelov AI bez toho, aby tvorcom obsahu ponúkla primeranú kompenzáciu alebo možnosť odhlásiť sa.

Vyšetrovanie sa bude zaoberať aj tvrdeniami, že samotný Google má privilegovaný prístup k obsahu, čo potenciálne vytvára nespravodlivú výhodu pre jeho nástroje umelej inteligencie oproti konkurencii.

Komisia zároveň zdôraznila, že samotné vyšetrovanie ešte neprejudikuje výsledok.

Zdroj: Info.sk, TASR
