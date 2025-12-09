  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 9.12.2025Meniny má Izabela
Bratislava

Čoskoro otvoria úsek D1 s tunelom Višňové. Prestrihnúť pásku môžete aj vy

  • DNES - 10:15
  • Bratislava
Čoskoro otvoria úsek D1 s tunelom Višňové. Prestrihnúť pásku môžete aj vy

NDS potvrdila, že úsek D1 s tunelom Višňové otvorí pred Vianocami.

Diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline sprevádzkujú pre motoristov v avizovanom termíne pred Vianocami 22. decembra. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) to potvrdila na sociálnej sieti s tým, že v uvedený deň budú pred odovzdaním tunela do užívania tradične strihať pásku. Bude môcť byť pri tom aj vybraný zástupca širokej verejnosti, prihlásiť sa treba do 15. decembra.

Celý úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala má dĺžku 13,5 kilometra, z toho samotný tunel Višňové 7,5 kilometra. Tunel sa tak po otvorení stane najdlhším domácim cestným tunelom. Diaľničný úsek bude súčasťou prepojenia Bratislavy a Košíc na D1 a po sprevádzkovaní odľahčí cestu prvej triedy I/18 v okolí Strečna.

Hasiči a záchranári si 3. decembra vyskúšali zásah pri simulovanej nehode v tuneli Višňové. Išlo o ďalšiu skúšku pred plánovaným otvorením tunela.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Európska komisia vyšetruje vyhľadávací režim Google s umelou inteligenciou

Európska komisia vyšetruje vyhľadávací režim Google s umelou inteligenciou

DNES - 10:44Ekonomické

Európska komisia začala antitrustové vyšetrovanie, týkajúce sa používania online obsahu spoločnosťou Google pre výsledky vyhľadávania generované pomocou umelej inteligencie, ako aj videí nahraných na YouTube.

Koalícia podá návrh, ktorý z energopomoci vylúči poslancov parlamentu

Koalícia podá návrh, ktorý z energopomoci vylúči poslancov parlamentu

VČERA - 19:29Ekonomické

Koaliční poslanci sa rozhodli podať poslanecký návrh, ktorí vylúči všetkých poslancov Národnej rady SR z nároku na energopomoc bez toho, či sa jej dobrovoľne chceli alebo nechceli vzdať.

Drucker: Rozhodnutia k výzvam aj k NITC budem prijímať na základe faktov

Drucker: Rozhodnutia k výzvam aj k NITC budem prijímať na základe faktov

VČERA - 18:35Ekonomické

Všetky procesy prejdú dôslednou a nekompromisnou kontrolou, vyhlásil Drucker.

Turecko garantuje dodávky ruského plynu do Maďarska, tvrdí Orbán

Turecko garantuje dodávky ruského plynu do Maďarska, tvrdí Orbán

VČERA - 18:02Ekonomické

Turecko zaručí pokračovanie dodávok ruského plynu do Maďarska. Oznámil to v pondelok maďarský premiér Viktor Orbán na tlačovej konferencii počas návštevy v Istanbule.

Vosveteit.sk
Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutieVedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účtyPOZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadokVedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
POZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úradPOZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úrad
Neslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšiaNeslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšia
IAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečnéIAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečné
Internet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človekInternet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človek
AKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútuAKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP