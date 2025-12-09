Čoskoro otvoria úsek D1 s tunelom Višňové. Prestrihnúť pásku môžete aj vy
- DNES - 10:15
- Bratislava
NDS potvrdila, že úsek D1 s tunelom Višňové otvorí pred Vianocami.
Diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline sprevádzkujú pre motoristov v avizovanom termíne pred Vianocami 22. decembra. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) to potvrdila na sociálnej sieti s tým, že v uvedený deň budú pred odovzdaním tunela do užívania tradične strihať pásku. Bude môcť byť pri tom aj vybraný zástupca širokej verejnosti, prihlásiť sa treba do 15. decembra.
Celý úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala má dĺžku 13,5 kilometra, z toho samotný tunel Višňové 7,5 kilometra. Tunel sa tak po otvorení stane najdlhším domácim cestným tunelom. Diaľničný úsek bude súčasťou prepojenia Bratislavy a Košíc na D1 a po sprevádzkovaní odľahčí cestu prvej triedy I/18 v okolí Strečna.
Hasiči a záchranári si 3. decembra vyskúšali zásah pri simulovanej nehode v tuneli Višňové. Išlo o ďalšiu skúšku pred plánovaným otvorením tunela.
