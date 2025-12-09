  • Články
Bratislava

Hasiči zasahovali pri požiari prístrešku

Hasiči zasahovali v utorok skoro ráno pri požiari menšieho prístrešku v mestskej časti Senica-Čáčov.

Požiar sa podarilo v krátkom čase dostať pod kontrolu a uhasiť. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Plamene zachvátili objekt s približnými rozmermi tri krát štyri metre. Do príjazdu hasičov sa majiteľ pokúšal požiar uhasiť svojpomocne. Po príchode na miesto udalosti vykonali hasiči prieskum a okamžite začali s hasením.

Po uhasení bolo požiarisko skontrolované termovíznou kamerou, aby sa vylúčili prípadné skryté ohniská,“ priblížili z HaZZ. Ako predbežná príčina vzniku požiaru bola určená prevádzkovo-technická porucha. Na mieste udalosti zasahovala hasičská jednotka zo Senice.

Zdroj: Info.sk, TASR
SHMÚ vydal výstrahu pre celé územie Slovenska

Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu.

Pozor, falošný policajt! Polícia varuje pred ďalším podvodom

Tomuto podvodu nenaleťte, vystríha polícia.

Tragédia pri dopravnej nehode: O život prišla chodkyňa

Okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia.

