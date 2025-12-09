SHMÚ vydal výstrahu pre celé územie Slovenska
Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu.
Na celom území Slovenska si treba aj v utorok ráno dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ.
Výstrahy platia predbežne do 10.00 h.
Na hmlu upozorňuje aj Slovenská správa ciest na svojom webe zjazdnost.sk. Viditeľnosť obmedzená na 50 metrov je v lokalitách Banská Štiavnica, Sekule, Banská Belá a na 100 metrov v lokalitách Šturec, Švábovská stráň, Košice, Čaňa, Haniska, Poprad, Šahy, Šibenik, Zdoba, Vajkovce, Štós, Trnava, Malacky, Kechnec, Záborské a Závod.
Pozor, falošný policajt! Polícia varuje pred ďalším podvodom
Tomuto podvodu nenaleťte, vystríha polícia.
Tragédia pri dopravnej nehode: O život prišla chodkyňa
Okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia.
14-ročné dievča neprišlo do školy, polícia vyhlásila pátranie
Školáčka pri sebe nemá mobil.
Žena počas rituálu usmrtila šteňa, v pondelok si vypočula rozsudok
64-ročná žena vysielala rituál naživo na sociálnych sieťach.