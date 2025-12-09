  • Články
Utorok, 9.12.2025
Bratislava

Izabela je inteligentná

Nositeľky tohto na Slovensku zriedkavého mena oslovujeme Iza, Izka, Izina, Izabelka.

Ženské meno Izabela má hebrejský pôvod a jeho význam je "Bohom povýšená". Meniny oslavuje 9. decembra.

Izabely sú inteligentné a oduševnené. Ich reakcie bývajú priemerné, chvíľu premýšľajú, kým začnú konať. Tieto ženy sa ľahko prispôsobujú okolitému prostrediu. Zvyčajne mávajú mnoho šťastia, ktoré vyúsťuje do úspechov veľkého formátu aj vďaka ich vlohám. Izabely vedia pomerne skoro, na čo sa chcú v živote zamerať.

Ich zdravie býva nestále. Sprevádzajú ich časté bolesti hlavy a depresie. Nemali by jesť priveľa sladkých jedál. Odporúča sa im, aby si stravu dopĺňali o vitamín C a E.

Izabely ovplyvňuje planéta Slnko. Ich šťastná farba je oranžová. Ochranné rastliny ľubovník a rumanček, ochranné kamene jantár a olivín.

Zdroj: Info.sk, TASR
