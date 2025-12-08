  • Články
Bratislava

Ide o psychopatku? Kľúčový znak, ktorý to u žien prezradí

  • DNES - 19:49
  • Brusel
Psychopatia u žien sa prejavuje inak ako u mužov. Tento nenápadný znak ju často prezradí.

Existujú dva príznaky, ktoré ženy často spájajú so psychopatologickými poruchami správania – alexitýmia a anhedónia. S týmto záverom vyrukovali vedci z bruselskej Université Libre po analyzovaní dotazníkov vyplnených 492 respondentmi.

Podľa autorov štúdie sa však tieto javy nevzťahujú rovnako aj na mužov. „Tieto súvislosti nie sú rovnaké u oboch pohlaví: jasne sa vyskytujú u žien, ale mužom chýbajú,“ uviedli v štúdii zverejnenej v časopise Behavioural Sciences.

Alexitýmia a anhedónia

Ako vysvetľuje web Psychology Today, pod pojmom alexitýmia rozumieme aj „emočnú nevidomosť“, alebo stav, keď osoba nerozoznáva svoje vlastné pocity. Rovnako ich nedokáže pochopiť, prijať a vyjadriť.

Anhedónia zas podľa portálu WebMD označuje stav, keď človek necíti radosť alebo stráca motiváciu. „Ide o bežný príznak depresie a iných porúch duševného zdravia,“ píše WebMD.

Ako upozornili vedci v štúdii, väčšina výskumov sa dodnes venovala vonkajším prejavom správania mužov aj žien so psychopatiou. Nová štúdia je preto jednou z prvých, ktorý analyzuje vnútorné prežívanie takýchto ľudí.

Výskum sa opiera aj o dnes už známu „temnú triádu“, teda prejavy narcizmu, machiavelizmu a psychopatie, ktoré sa často vyskytujú u psychopatov. Kým u mužov sa to prejavuje zväčša impulzivitou, nedostatkom empatie a ignorovaním práv druhých, u žien môže dochádzať k emocionálnej dysfunkcii a vnútornej zraniteľnosti.

Ako sa to prejavuje?

Rozdiely v prejavoch psychopatie medzi mužmi a ženami je podľa vedcov ťažké vysvetliť, a môžu mať jednu z troch príčin. Prvá je biologická, respektíve hormonálna. „Testosterón sa spája s dominantným správaním, impulzivitou a zníženou mierou empatie,“ vysvetľujú vedci. Keďže u žien sa prirodzene vyskytuje menšie množstvo testosterónu, prejavy psychopatie sú u nich odlišné.

Mužov a ženy psychopatky rozdeľujú aj spoločenské odlišnosti. Kým u mužov sa viac tolerujú prejavy ako podráždenosť, agresia alebo riskovanie, ženy sa vo vypätých chvíľach uchyľujú skôr k pocitu smútku a prázdnoty.

V neposlednom rade môžu byť príčinou odlišné stratégie zvládania emócií.

„Psychopatov poháňa potreba moci a ovládania iných,“ vysvetlil pre denník Daily Mail Clive Boddy z britskej Anglia Ruskin University. „U mužov preto pozorujeme fyzickú dominanciu, u žien skôr manipuláciu, zvádzanie, vzťahovú agresiu alebo ohováranie,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, DP, mdpi.com, dailymail.co.uk
