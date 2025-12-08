  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 13.12.2025Meniny má Lucia
Bratislava

Lacnejšia náhrada teplovzdušnej fritézy? Ako funguje halogénová rúra

  • DNES - 7:57
  • Bratislava
Lacnejšia náhrada teplovzdušnej fritézy? Ako funguje halogénová rúra

Domácnosti ovládlo nové kuchynské zariadenie. Podarí sa mu navždy nahradiť teplovzdušné fritézy?

Medzi najobľúbenejšie kuchynské vychytávky posledných rokov môžeme rozhodne zaradiť teplovzdušnú fritézu. Tá si získala srdcia a kuchyne miliónov kuchárov z celého sveta hlavne vďaka rýchlosti, akou pripravuje jedlá, a tiež praktickosti a zdravšiemu vyprážaniu.

Ako však upozorňuje portál Unilad, teplovzdušnú fritézu môže v rebríčku užitočných pomocníkov koncom roka 2025 nahradiť iný spotrebič.

Ako funguje halogénová rúra?

Podľa Unilad čoraz viac Američanov siaha v obchodoch po halogénovej rúre. Ide o „zariadenie, ktoré pomocou halogénovej žiarovky pečie jedlo v menšej sklenenej miske pod žiarovkou,“ uvádza portál.

Sklenenú nádobu na varenie môže v niektorých prípadoch obopínať menší košík, ktorý vás ochráni pred popálením. Teplota v nádobe halogénovej rúry pritom stúpa hneď po zapnutí žiarovky. Tá sa počas pečenia striedavo vypína a zapína, aby udržiavala konštantnú teplotu.

Na väčšine halogénových rúr sa dá nastaviť teplota pečenia od 60 do 240 stupňov C. Ako ďalej približuje Unilad, zariadenie je tichšie a väčšie ako teplovzdušná fritéza. Jedným z lákadiel je aj cena, ktorá je oproti fritéze v mnohých prípadoch nižšia.

Halogénové rúry môžu v neposlednom rade nahradiť teplovzdušné fritézy aj vďaka svojej šetrnosti voči životnému prostrediu. Portál Ideal Home napríklad uvádza, že počas prevádzky spotrebujú o 75 percent menej energie ako elektrická rúra.

Dali by ste šancu jednej z nich?

Zdroj: Info.sk, DP, unilad.com, idealhome.co.uk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pred 110 rokmi sa narodil americký spevák a herec Frank Sinatra

Pred 110 rokmi sa narodil americký spevák a herec Frank Sinatra

VČERA - 5:59Zaujímavosti

Majiteľ neopakovateľného hlasu a spevák výborných technických kvalít. Bol prvým umelcom, ktorý zažil skutočné šialenstvo fanúšičiek. \

Laureátkou Mimoriadnej ceny Krištáľového krídla sa stane Alena Heribanová

Laureátkou Mimoriadnej ceny Krištáľového krídla sa stane Alena Heribanová

18:35 11.12.2025Zaujímavosti

Veľká porota Krištáľového krídla sa na štvrtkovom stretnutí rozhodla, že laureátkou Mimoriadnej ceny Krištáľového krídla v jeho 29. ročníku sa stane moderátorka, autorka a bývalá televízna hlásateľka Alena Heribanová.

Medveďovi došla trpezlivosť. Po tomto triku zaútočil na krotiteľa

Medveďovi došla trpezlivosť. Po tomto triku zaútočil na krotiteľa

20:40 10.12.2025Zaujímavosti

Zviera agresívne zareagovalo po tom, čo bolo nútené robiť triky.

Turista spadol zo skalného zrázu, chcel si spraviť selfie

Turista spadol zo skalného zrázu, chcel si spraviť selfie

8:05 10.12.2025Zaujímavosti

V snahe zhotoviť si dokonalý záber turista riskoval vlastný život.

Vosveteit.sk
Umelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveňUmelá inteligencia vracia mŕtvych späť k životu. Tento projekt desí aj fascinuje zároveň
Americká armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranuAmerická armáda testuje svoje vlastné Shahedy: Pomocou lacných a masovo vyrábaných dronov chce prevalcovať nepriateľskú obranu
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudíHackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnostiXiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
Učebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadreUčebnice čaká veľká zmena: Vnútro Zeme nie je pevná guľa železa. Vedci odhalili skrytý stav hmoty v jadre
POZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chybyPOZOR! Objavil sa nový phishing „Spiderman“, ktorý klonuje desiatky európskych bánk vrátane našich bez jedinej chyby
AKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenieAKTUÁLNE: Android telefóny trápi nový ransomvér DroidLock. Dokáže ťa odfotiť, ukradnúť heslá a úplne zablokovať zariadenie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP