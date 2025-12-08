Lacnejšia náhrada teplovzdušnej fritézy? Ako funguje halogénová rúra
- DNES - 7:57
- Bratislava
Domácnosti ovládlo nové kuchynské zariadenie. Podarí sa mu navždy nahradiť teplovzdušné fritézy?
Medzi najobľúbenejšie kuchynské vychytávky posledných rokov môžeme rozhodne zaradiť teplovzdušnú fritézu. Tá si získala srdcia a kuchyne miliónov kuchárov z celého sveta hlavne vďaka rýchlosti, akou pripravuje jedlá, a tiež praktickosti a zdravšiemu vyprážaniu.
Ako však upozorňuje portál Unilad, teplovzdušnú fritézu môže v rebríčku užitočných pomocníkov koncom roka 2025 nahradiť iný spotrebič.
Ako funguje halogénová rúra?
Podľa Unilad čoraz viac Američanov siaha v obchodoch po halogénovej rúre. Ide o „zariadenie, ktoré pomocou halogénovej žiarovky pečie jedlo v menšej sklenenej miske pod žiarovkou,“ uvádza portál.
Sklenenú nádobu na varenie môže v niektorých prípadoch obopínať menší košík, ktorý vás ochráni pred popálením. Teplota v nádobe halogénovej rúry pritom stúpa hneď po zapnutí žiarovky. Tá sa počas pečenia striedavo vypína a zapína, aby udržiavala konštantnú teplotu.
Na väčšine halogénových rúr sa dá nastaviť teplota pečenia od 60 do 240 stupňov C. Ako ďalej približuje Unilad, zariadenie je tichšie a väčšie ako teplovzdušná fritéza. Jedným z lákadiel je aj cena, ktorá je oproti fritéze v mnohých prípadoch nižšia.
Halogénové rúry môžu v neposlednom rade nahradiť teplovzdušné fritézy aj vďaka svojej šetrnosti voči životnému prostrediu. Portál Ideal Home napríklad uvádza, že počas prevádzky spotrebujú o 75 percent menej energie ako elektrická rúra.
Dali by ste šancu jednej z nich?
