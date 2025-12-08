Zelenskyj: Kyjev nemá právo vzdať sa svojho územia v prospech Ruska
- DNES - 20:51
- Kyjev
Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že Kyjev nemôže v žiadnej možnej dohode odstúpiť územie Rusku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Kyjev nemá žiadne zákonné ani morálne právo vzdať sa svojho územia v prospech Moskvy v rámci akejkoľvek dohody zameranej na ukončenie takmer štvorročnej ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Európski spojenci Ukrajiny v pondelok prejavili podporu ukrajinskému prezidentovi. Britský premiér Keir Starmer prijal Zelenského, ako aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza vo svojej rezidencii na Downing Street v Londýne.
Na online tlačovej konferencii po rokovaniach so spomínanými európskymi lídrami Zelenskyj zdôraznil, že Kyjev nemôže v žiadnej možnej dohode odstúpiť územie Rusku. Podľa predstaviteľa oboznámeného s rokovaniami zostávajú územné otázky stále „najproblematickejšou otázkou“ v rokovaniach.
„Plánujeme odstúpiť územia? Podľa ukrajinského práva, našej ústavy a medzinárodného práva na to nemáme žiadne zákonné právo. A nemáme na to ani žiadne morálne právo,“ zdôraznil Zelenskyj.
Dodal, že USA sa v tejto otázke snažia nájsť kompromis. „Rusko trvá na tom, aby sme sa vzdali území, ale my nechceme nič postúpiť. Bojujeme za to, ako dobre viete,“ podčiarkol ukrajinský prezident.
Otázka bezpečnostných záruk pre Kyjev bola tiež jednou zo sporných bodov rokovaní. „Kľúčové je vedieť, čo budú naši partneri pripravení urobiť v prípade novej agresie zo strany Ruska. Momentálne sme na túto otázku nedostali žiadnu odpoveď,“ povedal Zelenskyj.
Po stretnutiach v Londýne ukrajinský prezident odcestoval do Bruselu na rokovania s vedúcimi predstaviteľmi NATO a Európskej komisie.
„Potom, v noci, okolo jednej hodiny alebo o polnoci, odídem do Talianska,“ informoval na tlačovej konferencii.
Zelensky dodal, že ukrajinskí a európski predstavitelia „budú pracovať na týchto 20 bodoch“, ktoré dostali od americkej strany, a že protinávrhy by mohli byť pripravené do utorkového večera na odoslanie do Washingtonu.
Stretnutie v Londýne sa uskutočnilo po tom, ako americký prezident Donald Trump obvinil Zelenského, že si neprečítal návrh mierového plánu jeho administratívy o ukončení vojny. Sobotňajšie rokovania medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi sa totiž skončili bez zjavného prelomu, hoci ukrajinský prezident sa zaviazal viesť ďalšie rozhovory o „skutočnom mieri“. Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa predtým stretli s Putinom v Moskve, ktorá časti návrhu USA odmieta.
„Som skeptický voči niektorým detailom, ktoré vidíme v dokumentoch prichádzajúcich z americkej strany, ale musíme sa o nich rozprávať. Preto sme tu,“ povedal Merz na začiatku pondelkového stretnutia, bez toho, aby špecifikoval, na ktorú verziu návrhu sa odvoláva.
Pred rokovaniami Starmer povedal, že nebude tlačiť na Zelenského, aby prijal dohodu, ktorú iniciovala Trumpova administratíva. Macron povedal, že „hlavnou otázkou“ je nájsť „zosúladenie“ medzi postojom Európy a Ukrajiny a postojom Spojených štátov.
Americký plán prešiel od svojho prvého predstavenia v novembri viacerými úpravami po kritike, že je príliš naklonený Rusku, ktoré napadlo Ukrajinu vo februári 2022, doplnila AFP.
Wadephul vyzval Čínu, aby zvýšila tlak na Rusko a prispela k ukončeniu vojny
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok vyzval Čínu, aby využila svoj vplyv na Rusko a prinútila Moskvu vstúpiť do serióznych rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.
V Británii identifikovali nový kmeň vírusu mpox
Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť v pondelok oznámila, že v Anglicku identifikovala nový kmeň vírusu mpox u osoby, ktorá nedávno vycestovala do Ázie.
Rutte prijme v Bruseli ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo svojej rezidencii v Bruseli.
Šutaj Eštok: Slovensko odmieta systém povinnej solidarity pri migrácii, chce výnimku
Podľa ministra vnútra by malo Slovensko dostať výnimku pri prerozdeľovaní žiadateľov o azyl.