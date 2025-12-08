Pozor, falošný policajt! Polícia varuje pred ďalším podvodom
Tomuto podvodu nenaleťte, vystríha polícia.
Polícia varuje pred podvodmi, pri ktorých sa podvodníci vydávajú za policajtov. Upozornila na to košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že podvodníci sa takto od obetí snažia získať peniaze.
Ako vás môžu obrať o peniaze
Podľa polície podvodníci kontaktujú ľudí prostredníctvom mobilu, keď im zavolajú kvôli údajnému spáchaniu trestného činu. „Tvrdia, že bol spáchaný trestný čin, že majú „váš spis“ alebo že niekto použil vaše osobné údaje na úver či krádež peňazí,“ píše polícia.
V rámci konkrétneho prípadu mal podvodník tvrdiť, že sa neznámy muž pokúša vybaviť si pôžičku na 10 tisíc eur. Obeť však ubezpečil, že prípadom sa údajne zaoberá kriminálna polícia.
Podvodníci podľa polície následne presvedčia kontaktovanú obeť, aby poslala svoje peniaze na „bezpečný účet“. „Polícia nikdy nežiada presun peňazí, nikdy nezisťuje zostatky na účte a nikdy nevolá občanom s podobnými požiadavkami,“ varujú policajti.
Čo robiť?
V prípade, že vás kontaktuje niekto, kto od vás žiada informácie o vašich financiách, PIN kódy, heslá alebo bankové prevody, polícia odporúča ukončiť hovor a okamžite volať na číslo 158. „Neoverujte si to spätným volaním na číslo, ktoré vám podvodník poskytol,“ dodala.
Tragédia pri dopravnej nehode: O život prišla chodkyňa
Okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia.
14-ročné dievča neprišlo do školy, polícia vyhlásila pátranie
Školáčka pri sebe nemá mobil, polícia vyhlásila pátranie.
Žena počas rituálu usmrtila šteňa, v pondelok si vypočula rozsudok
64-ročná žena vysielala rituál naživo na sociálnych sieťach.
Požiar rodinného domu si vyžiadal obeť, pacient zomrel v nemocnici
Znalec nevylúčil cudzie zavinenie požiaru.