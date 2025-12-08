  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.12.2025Meniny má Marína
Bratislava

Pozor, falošný policajt! Polícia varuje pred ďalším podvodom

  • DNES - 20:26
  • Košice
Pozor, falošný policajt! Polícia varuje pred ďalším podvodom

Tomuto podvodu nenaleťte, vystríha polícia.

Polícia varuje pred podvodmi, pri ktorých sa podvodníci vydávajú za policajtov. Upozornila na to košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že podvodníci sa takto od obetí snažia získať peniaze.

Ako vás môžu obrať o peniaze

Podľa polície podvodníci kontaktujú ľudí prostredníctvom mobilu, keď im zavolajú kvôli údajnému spáchaniu trestného činu. „Tvrdia, že bol spáchaný trestný čin, že majú „váš spis“ alebo že niekto použil vaše osobné údaje na úver či krádež peňazí,“ píše polícia.

V rámci konkrétneho prípadu mal podvodník tvrdiť, že sa neznámy muž pokúša vybaviť si pôžičku na 10 tisíc eur. Obeť však ubezpečil, že prípadom sa údajne zaoberá kriminálna polícia.

Podvodníci podľa polície následne presvedčia kontaktovanú obeť, aby poslala svoje peniaze na „bezpečný účet“. „Polícia nikdy nežiada presun peňazí, nikdy nezisťuje zostatky na účte a nikdy nevolá občanom s podobnými požiadavkami,“ varujú policajti.

Čo robiť?

V prípade, že vás kontaktuje niekto, kto od vás žiada informácie o vašich financiách, PIN kódy, heslá alebo bankové prevody, polícia odporúča ukončiť hovor a okamžite volať na číslo 158. „Neoverujte si to spätným volaním na číslo, ktoré vám podvodník poskytol,“ dodala.


Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZKE
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tragédia pri dopravnej nehode: O život prišla chodkyňa

Tragédia pri dopravnej nehode: O život prišla chodkyňa

DNES - 18:59Domáce

Okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia.

14-ročné dievča neprišlo do školy, polícia vyhlásila pátranie

14-ročné dievča neprišlo do školy, polícia vyhlásila pátranie

DNES - 18:23Domáce

Školáčka pri sebe nemá mobil, polícia vyhlásila pátranie.

Žena počas rituálu usmrtila šteňa, v pondelok si vypočula rozsudok

Žena počas rituálu usmrtila šteňa, v pondelok si vypočula rozsudok

DNES - 17:06Domáce

64-ročná žena vysielala rituál naživo na sociálnych sieťach.

Požiar rodinného domu si vyžiadal obeť, pacient zomrel v nemocnici

Požiar rodinného domu si vyžiadal obeť, pacient zomrel v nemocnici

DNES - 16:59Domáce

Znalec nevylúčil cudzie zavinenie požiaru.

Vosveteit.sk
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadokVedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
POZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úradPOZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úrad
Neslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšiaNeslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšia
IAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečnéIAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečné
Internet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človekInternet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človek
AKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútuAKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútu
Tvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovaťTvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovať
Celý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniekCelý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniek
AI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klamAI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klam
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP