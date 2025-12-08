Tragédia pri dopravnej nehode: O život prišla chodkyňa
Okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia.
Pri dopravnej nehode v mestskej časti Nitry v Janíkovciach prišla o život 80-ročná žena. Dopravná nehoda sa stala v pondelok v popoludňajších hodinách.
Podľa informácie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre narazil 41-ročný vodič z doposiaľ presne nezistených príčin do chodkyne, ktorá prechádzala cez priechod pre chodcov.
Chodkyňa pri nehode utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiča podrobili policajti dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.
14-ročné dievča neprišlo do školy, polícia vyhlásila pátranie
Školáčka pri sebe nemá mobil, polícia vyhlásila pátranie.
Žena počas rituálu usmrtila šteňa, v pondelok si vypočula rozsudok
64-ročná žena vysielala rituál naživo na sociálnych sieťach.
Požiar rodinného domu si vyžiadal obeť, pacient zomrel v nemocnici
Znalec nevylúčil cudzie zavinenie požiaru.
Výstraha platí pre celé Slovensko: Na toto si dajte pozor!
Výstraha platí do utorkového rána, varujú meteorológovia.