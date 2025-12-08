  • Články
Tragédia pri dopravnej nehode: O život prišla chodkyňa

  • DNES - 18:59
Okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia.

Pri dopravnej nehode v mestskej časti Nitry v Janíkovciach prišla o život 80-ročná žena. Dopravná nehoda sa stala v pondelok v popoludňajších hodinách.

Podľa informácie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre narazil 41-ročný vodič z doposiaľ presne nezistených príčin do chodkyne, ktorá prechádzala cez priechod pre chodcov.

Chodkyňa pri nehode utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiča podrobili policajti dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.

Zdroj: Info.sk, TASR
