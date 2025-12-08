Drucker: Rozhodnutia k výzvam aj k NITC budem prijímať na základe faktov
- DNES - 18:35
- Bratislava
Všetky procesy prejdú dôslednou a nekompromisnou kontrolou, vyhlásil Drucker.
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) dočasne poverený vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, bude rozhodnutia k sporným inovačným výzvam aj k Národnému technologickému a inovačnému centru (NITC) prijímať iba na základe faktov. Drucker to v pondelok uviedol po zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti, ktorý sa týmito kauzami zaoberal.
„Dnes som sa zúčastnil na rokovaní Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, kde som jasne a otvorene prezentoval postoj Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku k inovačným výzvam a k projektu Národného inovačného a technologického centra (NITC). Zaručujem, že všetky procesy prejdú dôslednou a nekompromisnou kontrolou,“ uviedol Drucker. Rozhodnutia chce prijímať výlučne na základe faktov, výsledkov preverovania a v súlade so zákonom, nie pod politickým tlakom ani na základe dojmov. „Verejnosti aj médiám poskytnem úplné, presné a zrozumiteľné informácie. Budem tak robiť otvorene a transparentne, bez skratiek či zamlčaní,“ dodal minister.
Pre sporný nákup bývalého outletu Voderady pri Trnave zo zdrojov štátu sa uskutoční poslanecký prieskum na Úrade podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Opoziční poslanci kritizovali najmä podľa nich predraženú cenu nehnuteľnosti, ale aj spôsob úhrady, ktorý podľa nich nemal oporu v zákone.
Bývalý šéf úradu podpredsedu vlády Peter Kmec (Hlas-SD) kritiku odmietol a argumentoval okrem iného znaleckým posudkom. Podľa neho má nehnuteľnosť vo Voderadoch hodnotu 19,3 milióna eur. NITC však areál získalo za 16,9 milióna eur. Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) upozornila, že v roku 2021 získala realitná spoločnosť tieto nehnuteľnosti za päť miliónov eur.
Turecko garantuje dodávky ruského plynu do Maďarska, tvrdí Orbán
Turecko zaručí pokračovanie dodávok ruského plynu do Maďarska. Oznámil to v pondelok maďarský premiér Viktor Orbán na tlačovej konferencii počas návštevy v Istanbule.
Meta bude užívateľom v EÚ zobrazovať menej personalizovaných reklám
Americká spoločnosť Meta, ktorej patria sociálne siete Facebook a Instagram, poskytne užívateľom v Európskej únii väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a bude sa im zobrazovať menej personalizovaných reklám.
Trump chce jednotné pravidlá pre AI v celých Spojených štátoch
Podľa Trumpa je to nevyhnutný krok na udržanie dominancie USA.
Eurostat: V roku 2024 počet letecky cestujúcich osôb v EÚ stúpol o 8,3 percenta
V roku 2024 celkový počet letecky cestujúcich osôb v EÚ dosiahol počet 1,1 miliardy, čo predstavuje nárast o 8,3 percenta v porovnaní s rokom 2023 (973 miliónov cestujúcich).