  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.12.2025Meniny má Marína
Bratislava

Drucker: Rozhodnutia k výzvam aj k NITC budem prijímať na základe faktov

  • DNES - 18:35
  • Bratislava
Drucker: Rozhodnutia k výzvam aj k NITC budem prijímať na základe faktov

Všetky procesy prejdú dôslednou a nekompromisnou kontrolou, vyhlásil Drucker.

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) dočasne poverený vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, bude rozhodnutia k sporným inovačným výzvam aj k Národnému technologickému a inovačnému centru (NITC) prijímať iba na základe faktov. Drucker to v pondelok uviedol po zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti, ktorý sa týmito kauzami zaoberal.

Dnes som sa zúčastnil na rokovaní Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, kde som jasne a otvorene prezentoval postoj Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku k inovačným výzvam a k projektu Národného inovačného a technologického centra (NITC). Zaručujem, že všetky procesy prejdú dôslednou a nekompromisnou kontrolou,“ uviedol Drucker. Rozhodnutia chce prijímať výlučne na základe faktov, výsledkov preverovania a v súlade so zákonom, nie pod politickým tlakom ani na základe dojmov. „Verejnosti aj médiám poskytnem úplné, presné a zrozumiteľné informácie. Budem tak robiť otvorene a transparentne, bez skratiek či zamlčaní,“ dodal minister.

Pre sporný nákup bývalého outletu Voderady pri Trnave zo zdrojov štátu sa uskutoční poslanecký prieskum na Úrade podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Opoziční poslanci kritizovali najmä podľa nich predraženú cenu nehnuteľnosti, ale aj spôsob úhrady, ktorý podľa nich nemal oporu v zákone.

Bývalý šéf úradu podpredsedu vlády Peter Kmec (Hlas-SD) kritiku odmietol a argumentoval okrem iného znaleckým posudkom. Podľa neho má nehnuteľnosť vo Voderadoch hodnotu 19,3 milióna eur. NITC však areál získalo za 16,9 milióna eur. Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) upozornila, že v roku 2021 získala realitná spoločnosť tieto nehnuteľnosti za päť miliónov eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Turecko garantuje dodávky ruského plynu do Maďarska, tvrdí Orbán

Turecko garantuje dodávky ruského plynu do Maďarska, tvrdí Orbán

DNES - 18:02Ekonomické

Turecko zaručí pokračovanie dodávok ruského plynu do Maďarska. Oznámil to v pondelok maďarský premiér Viktor Orbán na tlačovej konferencii počas návštevy v Istanbule.

Meta bude užívateľom v EÚ zobrazovať menej personalizovaných reklám

Meta bude užívateľom v EÚ zobrazovať menej personalizovaných reklám

DNES - 17:41Ekonomické

Americká spoločnosť Meta, ktorej patria sociálne siete Facebook a Instagram, poskytne užívateľom v Európskej únii väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a bude sa im zobrazovať menej personalizovaných reklám.

Trump chce jednotné pravidlá pre AI v celých Spojených štátoch

Trump chce jednotné pravidlá pre AI v celých Spojených štátoch

DNES - 15:44Ekonomické

Podľa Trumpa je to nevyhnutný krok na udržanie dominancie USA.

Eurostat: V roku 2024 počet letecky cestujúcich osôb v EÚ stúpol o 8,3 percenta

Eurostat: V roku 2024 počet letecky cestujúcich osôb v EÚ stúpol o 8,3 percenta

DNES - 13:37Ekonomické

V roku 2024 celkový počet letecky cestujúcich osôb v EÚ dosiahol počet 1,1 miliardy, čo predstavuje nárast o 8,3 percenta v porovnaní s rokom 2023 (973 miliónov cestujúcich).

Vosveteit.sk
Neslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšiaNeslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšia
IAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečnéIAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečné
Internet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človekInternet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človek
AKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútuAKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútu
Tvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovaťTvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovať
Celý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniekCelý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniek
AI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klamAI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klam
Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanzaVedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslímeNajväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP