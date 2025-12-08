Turecko garantuje dodávky ruského plynu do Maďarska, tvrdí Orbán
- DNES - 18:02
- Istanbul/Budapešť
Turecko zaručí pokračovanie dodávok ruského plynu do Maďarska. Oznámil to v pondelok maďarský premiér Viktor Orbán na tlačovej konferencii počas návštevy v Istanbule. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Orbán uviedol, že dosiahol dohodu s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom o zabezpečení dodávok ruského plynu cez plynovod TurkStream. „Dohodol som sa s prezidentom Erdoganom, že Turecko zaručí prepravu ruského plynu do Maďarska,“ povedal Orbán.
Maďarský líder poznamenal pritom, že Maďarsko tento rok už dostalo cez plynovod TurkStream 7,5 miliardy kubických metrov (m3) ruského plynu.
Nová dohoda je súčasťou prebiehajúcej energetickej spolupráce medzi oboma krajinami, pričom Turecko slúži ako kľúčová tranzitná trasa pre dodávky ruského plynu do Maďarska.
Drucker: Rozhodnutia k výzvam aj k NITC budem prijímať na základe faktov
Všetky procesy prejdú dôslednou a nekompromisnou kontrolou, vyhlásil Drucker.
Meta bude užívateľom v EÚ zobrazovať menej personalizovaných reklám
Americká spoločnosť Meta, ktorej patria sociálne siete Facebook a Instagram, poskytne užívateľom v Európskej únii väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a bude sa im zobrazovať menej personalizovaných reklám.
Trump chce jednotné pravidlá pre AI v celých Spojených štátoch
Podľa Trumpa je to nevyhnutný krok na udržanie dominancie USA.
Eurostat: V roku 2024 počet letecky cestujúcich osôb v EÚ stúpol o 8,3 percenta
V roku 2024 celkový počet letecky cestujúcich osôb v EÚ dosiahol počet 1,1 miliardy, čo predstavuje nárast o 8,3 percenta v porovnaní s rokom 2023 (973 miliónov cestujúcich).