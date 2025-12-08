  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.12.2025Meniny má Marína
Bratislava

Meta bude užívateľom v EÚ zobrazovať menej personalizovaných reklám

  • DNES - 17:41
  • Brusel
Meta bude užívateľom v EÚ zobrazovať menej personalizovaných reklám

Americká spoločnosť Meta, ktorej patria sociálne siete Facebook a Instagram, poskytne užívateľom v Európskej únii (EÚ) väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi a bude sa im zobrazovať menej personalizovaných reklám. Uviedla to v pondelok Európska komisia (EK). TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.

Komisia uviedla, že americký technologický gigant sa zaviazal sprístupniť túto možnosť od januára 2026, v snahe urovnať právny spor s EÚ, ktorý sa týka jeho systému „pay or consent“, teda zaplať alebo súhlas s reklamou a za ktorý dostal pokutu 200 miliónov eur.

Meta poskytne používateľom efektívnu možnosť výberu medzi súhlasom so zdieľaním všetkých svojich údajov a zobrazovaním plne personalizovanej reklamy a rozhodnutím zdieľať menej osobných údajov a dostávať obmedzenejšiu personalizovanú reklamu,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Ide o prvý prípad, keď Meta takúto možnosť ponúkne na svojich sociálnych sieťach, skonštatovala Komisia, ktorá pôsobí ako digitálny a protimonopolný regulačný úrad v európskom bloku.

Aj skupiny na ochranu ľudských práv kritizovali systém „pay or consent“, v rámci ktorého musia užívatelia buď zaplatiť, aby sa vyhli zhromažďovaniu údajov, alebo súhlasiť so zdieľaním svojich údajov s Facebookom a Instagramom, aby mohli naďalej bezplatne používať tieto platformy.

Vyšetrovanie komisie v apríli dospelo k záveru, že tento model porušuje zákon o digitálnych trhoch (DMA). V apríli preto EK udelila spoločnosti Meta pokutu 200 miliónov eur za porušenie zákona DMA. Meta sa tak zaviazala k zmenám, ktoré sú v súlade so zákonom DMA.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Drucker: Rozhodnutia k výzvam aj k NITC budem prijímať na základe faktov

Drucker: Rozhodnutia k výzvam aj k NITC budem prijímať na základe faktov

DNES - 18:35Ekonomické

Všetky procesy prejdú dôslednou a nekompromisnou kontrolou, vyhlásil Drucker.

Turecko garantuje dodávky ruského plynu do Maďarska, tvrdí Orbán

Turecko garantuje dodávky ruského plynu do Maďarska, tvrdí Orbán

DNES - 18:02Ekonomické

Turecko zaručí pokračovanie dodávok ruského plynu do Maďarska. Oznámil to v pondelok maďarský premiér Viktor Orbán na tlačovej konferencii počas návštevy v Istanbule.

Trump chce jednotné pravidlá pre AI v celých Spojených štátoch

Trump chce jednotné pravidlá pre AI v celých Spojených štátoch

DNES - 15:44Ekonomické

Podľa Trumpa je to nevyhnutný krok na udržanie dominancie USA.

Eurostat: V roku 2024 počet letecky cestujúcich osôb v EÚ stúpol o 8,3 percenta

Eurostat: V roku 2024 počet letecky cestujúcich osôb v EÚ stúpol o 8,3 percenta

DNES - 13:37Ekonomické

V roku 2024 celkový počet letecky cestujúcich osôb v EÚ dosiahol počet 1,1 miliardy, čo predstavuje nárast o 8,3 percenta v porovnaní s rokom 2023 (973 miliónov cestujúcich).

Vosveteit.sk
Neslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšiaNeslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšia
IAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečnéIAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečné
Internet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človekInternet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človek
AKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútuAKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútu
Tvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovaťTvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovať
Celý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniekCelý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniek
AI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klamAI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klam
Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanzaVedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslímeNajväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP