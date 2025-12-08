  • Články
Bratislava

Wadephul vyzval Čínu, aby zvýšila tlak na Rusko a prispela k ukončeniu vojny

  DNES - 17:35
  Peking
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok vyzval Čínu, aby využila svoj vplyv na Rusko a prinútila Moskvu vstúpiť do serióznych rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.

Urobil tak počas svojej oficiálnej návštevy tejto ázijskej krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Ak na svete existuje jedna krajina, ktorá má silný vplyv na Rusko, je to Čína,“ povedal Wadephul po stretnutí so svojím čínskym náprotivkom Wang Im v Pekingu.

Nemecký šéf diplomacie tiež dodal, že ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN je Čína kľúčovým hráčom na medzinárodnej scéne a má významný vplyv na Rusko. „Dúfame a očakávame, že Čína tento vplyv využije,“ doplnil.

Západ obviňuje Čínu z podpory ruských vojenských operácií vrátane nákupu ruskej ropy, pričom Peking trvá na svojej neutralite.

Wadephul tiež obvinil Rusko, že chce „pod zámienkou ochoty rokovať klásť maximálne požiadavky“.

Nemecký minister zahraničných vecí pricestoval do Pekingu v pondelok. Podľa jeho slov je cieľom návštevy zdôrazniť dôležitosť spravodlivého obchodu založeného na pravidlách.

Očakáva sa, že nemecký minister bude hovoriť o čínskych obmedzeniach pre vývoz minerálov vzácnych zemín v rámci rokovaní s Wang Im a ministrom obchodu Wang Wen-tchaom. Reštrikcie komplikujú situáciu pre európske podniky, ktoré sú závislé od týchto zdrojov napríklad pri výrobe motorov, senzorov či turbín, dopĺňa nemecká agentúra.

Zdroj: Info.sk, TASR
