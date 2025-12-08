Žena počas rituálu usmrtila šteňa, v pondelok si vypočula rozsudok
64-ročná žena vysielala rituál naživo na sociálnych sieťach.
Sudca Okresného súdu Michalovce uznal za vinnú 64-ročnú ženu z obce Pavlovce nad Uhom za prečin týrania zvierat. Ako TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, dostala trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov.
K skutku došlo na jar 2024, keď žena počas takzvaného rituálneho úkonu vysielaného naživo prostredníctvom sociálnej siete usmrtila šteňa, ktoré predtým našla v obci. „Vyšetrovanie preukázalo, že zvieraťu spôsobila závažné utrpenie a to neprimeranú bolesť, utrpenie a následnú smrť, čím porušila zákon o veterinárnej starostlivosti,“ uviedla hovorkyňa.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
„Policajný zbor zároveň vyzýva občanov, aby v prípade podozrenia na týranie zvierat neváhali okamžite kontaktovať políciu alebo príslušné orgány veterinárnej správy,“ dodala Vilhanová.
