Požiar rodinného domu si vyžiadal obeť, pacient zomrel v nemocnici
Znalec nevylúčil cudzie zavinenie požiaru.
Pondelkový nočný požiar rodinného domu v obci Smrečany (okres Liptovský Mikuláš) mal nakoniec tragické následky. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, osoba prevezená do nemocnice v dôsledku nadýchania sa splodín z požiaru zomrela.
„Privolaný zisťovateľ príčin požiaru predbežne vylúčil cudzie zavinenie. V súvislosti s uvedenou udalosťou poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Mikuláš začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ uviedla polícia.
Hasičom požiar rodinného domu ohlásili krátko po 3.45 h. Požiarom bolo zasiahnuté celé druhé podlažie a oheň sa rozšíril aj do podkrovia. Profesionálnym hasičom z Liptovského Mikuláša a Liptovskému Hrádku asistovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z Liptovského Mikuláša a obcí Smrečany a Žiar.
