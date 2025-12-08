  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.12.2025Meniny má Marína
Bratislava

V Británii identifikovali nový kmeň vírusu mpox

  • DNES - 16:57
  • Londýn
V Británii identifikovali nový kmeň vírusu mpox

Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) v pondelok oznámila, že v Anglicku identifikovala nový kmeň vírusu mpox u osoby, ktorá nedávno vycestovala do Ázie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Mpox, predtým známy ako opičie kiahne, je vírusová infekcia príbuzná pravým kiahňam. Spôsobuje horúčku, bolesti tela a výrazné kožné lézie, pričom môže byť smrteľná. Na ľudí sa prenáša z infikovaných zvierat. Možný je aj prenos z človeka na človeka - pri tesnom fyzickom kontakte.

Naše genomické testovanie nám umožnilo odhaliť tento nový kmeň mpoxu,“ uviedla Katy Sinkaová z vládnej agentúry zodpovednej za prevenciu a kontrolu šírenia infekčných chorôb (UKHSA).

Agentúra uviedla, že bude pokračovať v „posudzovaní významu kmeňa“. „Je bežné, že vírusy sa vyvíjajú, a ďalšia analýza nám pomôže lepšie pochopiť, ako sa mpox mení,“ uviedla Sinkaová.

Výskumníčka Oxfordskej univerzity a riaditeľka Global Health Network Trudie Langová vo svojej reakcii označila za znepokojujúci už samotný prípad mpoxu v Spojenom kráľovstve. Za ešte znepokojujúcejšie považuje to, že ide o nový rekombinantný vírus. „Tento prípad poukazuje na to, že mpox cirkuluje na celom svete a vyvíja sa, čo je pri týchto vírusoch predvídateľné,“ doplnila.

V auguste 2024, keď sa nový variant mpoxu rozšíril z Konžskej demokratickej republiky (KDR) do susedných štátov, vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia mimoriadnu situáciu v oblasti verejného zdravia. Tento stav zrušila v septembri po trvalom poklese prípadov a úmrtí.

Choroba, predtým známa ako opičie kiahne, je endemická v západnej a strednej Afrike už viac než 50 rokov. K jej rozsiahlejšiemu rozšíreniu došlo v roku 2022, keď sa dostala do Európy, Spojených štátov a ďalších častí sveta.

Mpox sa prenáša zo zvierat buď fyzickým kontaktom (uhryznutím, poškriabaním, kontaktom s telesnými tekutinami či pri príprave mäsa divokých zvierat), alebo nepriamo predmetmi znečistenými výlučkami zvierat. K prenosu z človeka na človeka dochádza úzkym fyzickým kontaktom alebo nepriamo, napríklad kontaminovanou posteľnou bielizňou, uterákmi a podobne.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rutte prijme v Bruseli ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Rutte prijme v Bruseli ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

DNES - 15:45Zahraničné

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo svojej rezidencii v Bruseli.

Šutaj Eštok: Slovensko odmieta systém povinnej solidarity pri migrácii, chce výnimku

Šutaj Eštok: Slovensko odmieta systém povinnej solidarity pri migrácii, chce výnimku

DNES - 14:14Zahraničné

Podľa ministra vnútra by malo Slovensko dostať výnimku pri prerozdeľovaní žiadateľov o azyl.

Štáty EÚ sa dohodli na systéme solidarity pri prerozdeľovaní migrantov

Štáty EÚ sa dohodli na systéme solidarity pri prerozdeľovaní migrantov

DNES - 12:41Zahraničné

Ministri vnútra členských štátov Európskej únie v pondelok v Bruseli dosiahli politickú dohodu o mechanizme povinnej solidarity pri prerozdeľovaní žiadateľov o azyl na rok 2026.

Costa: EÚ nemôže akceptovať hrozby zasahovania do európskej politiky

Costa: EÚ nemôže akceptovať hrozby zasahovania do európskej politiky

DNES - 11:40Zahraničné

Predseda Európskej rady António Costa v pondelok odmietol akýkoľvek pokus Spojených štátov zasahovať do politiky Európskej únie.

Vosveteit.sk
Neslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšiaNeslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšia
IAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečnéIAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečné
Internet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človekInternet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človek
AKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútuAKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútu
Tvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovaťTvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovať
Celý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniekCelý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniek
AI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klamAI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klam
Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanzaVedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslímeNajväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP