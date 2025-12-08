Výstraha platí pre celé Slovensko: Na toto si dajte pozor!
Výstraha platí do utorkového rána, varujú meteorológovia.
Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ.
Výstrahy platia predbežne od pondelka od 17.00 h do utorka (9. 12.) do 10.00 h.
Žena počas rituálu usmrtila šteňa, v pondelok si vypočula rozsudok
64-ročná žena vysielala rituál naživo na sociálnych sieťach.
Požiar rodinného domu si vyžiadal obeť, pacient zomrel v nemocnici
Znalec nevylúčil cudzie zavinenie požiaru.
PS tvrdí, že v kauze Istrochem štát vyšiel v ústrety Agrofertu
Opozičné Progresívne Slovensko tvrdí, že štát neoprávnene zbavil koncern Agrofert povinnosti sanovať znečistenie v areáli bývalého chemického podniku Istrochem v Bratislave.
Muž so zbraňou v ruke prepadol novinový stánok
Muž so zbraňou v ruke napadol vedúcu predajne, z miesta lúpeže ušiel.