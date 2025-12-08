  • Články
  DNES - 15:49
  Bratislava
Výstraha platí pre celé Slovensko: Na toto si dajte pozor!

Výstraha platí do utorkového rána, varujú meteorológovia.

Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ.

Výstrahy platia predbežne od pondelka od 17.00 h do utorka (9. 12.) do 10.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
