Rutte prijme v Bruseli ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo svojej rezidencii v Bruseli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Na rokovania, ktoré budú nasledovať po stretnutí britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Friedricha Merza a Zelenského v Londýne, boli pozvaní aj predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

Podľa hovorkyne predsedníčky EK budú politici na večeri pravdepodobne diskutovať o prebiehajúcich snahách o mier na Ukrajine, ako aj o pôžičke EÚ na reparácie pre Ukrajinu.

Podľa oficiálnych informácií z Ríma sa Zelenskyj nasledujúci deň stretne s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.

Mnohí Európania sa obávajú, že Ukrajina by mohla byť v rámci aktuálneho mierového plánu USA prinútená robiť ústupky voči Rusku, čo by podľa nich mohlo v konečnom dôsledku zhoršiť bezpečnostnú situáciu v celej Európe, konštatuje DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
V Británii identifikovali nový kmeň vírusu mpox

Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť v pondelok oznámila, že v Anglicku identifikovala nový kmeň vírusu mpox u osoby, ktorá nedávno vycestovala do Ázie.

Šutaj Eštok: Slovensko odmieta systém povinnej solidarity pri migrácii, chce výnimku

Podľa ministra vnútra by malo Slovensko dostať výnimku pri prerozdeľovaní žiadateľov o azyl.

Štáty EÚ sa dohodli na systéme solidarity pri prerozdeľovaní migrantov

Ministri vnútra členských štátov Európskej únie v pondelok v Bruseli dosiahli politickú dohodu o mechanizme povinnej solidarity pri prerozdeľovaní žiadateľov o azyl na rok 2026.

Costa: EÚ nemôže akceptovať hrozby zasahovania do európskej politiky

Predseda Európskej rady António Costa v pondelok odmietol akýkoľvek pokus Spojených štátov zasahovať do politiky Európskej únie.

