Rutte prijme v Bruseli ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského
- DNES - 15:45
- Brusel
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok prijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo svojej rezidencii v Bruseli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Na rokovania, ktoré budú nasledovať po stretnutí britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Friedricha Merza a Zelenského v Londýne, boli pozvaní aj predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.
Podľa hovorkyne predsedníčky EK budú politici na večeri pravdepodobne diskutovať o prebiehajúcich snahách o mier na Ukrajine, ako aj o pôžičke EÚ na reparácie pre Ukrajinu.
Podľa oficiálnych informácií z Ríma sa Zelenskyj nasledujúci deň stretne s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Mnohí Európania sa obávajú, že Ukrajina by mohla byť v rámci aktuálneho mierového plánu USA prinútená robiť ústupky voči Rusku, čo by podľa nich mohlo v konečnom dôsledku zhoršiť bezpečnostnú situáciu v celej Európe, konštatuje DPA.
V Británii identifikovali nový kmeň vírusu mpox
Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť v pondelok oznámila, že v Anglicku identifikovala nový kmeň vírusu mpox u osoby, ktorá nedávno vycestovala do Ázie.
Šutaj Eštok: Slovensko odmieta systém povinnej solidarity pri migrácii, chce výnimku
Podľa ministra vnútra by malo Slovensko dostať výnimku pri prerozdeľovaní žiadateľov o azyl.
Štáty EÚ sa dohodli na systéme solidarity pri prerozdeľovaní migrantov
Ministri vnútra členských štátov Európskej únie v pondelok v Bruseli dosiahli politickú dohodu o mechanizme povinnej solidarity pri prerozdeľovaní žiadateľov o azyl na rok 2026.
Costa: EÚ nemôže akceptovať hrozby zasahovania do európskej politiky
Predseda Európskej rady António Costa v pondelok odmietol akýkoľvek pokus Spojených štátov zasahovať do politiky Európskej únie.