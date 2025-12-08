  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.12.2025Meniny má Marína
Bratislava

Trump chce jednotné pravidlá pre AI v celých Spojených štátoch

  • DNES - 15:44
  • Washington
Trump chce jednotné pravidlá pre AI v celých Spojených štátoch

Podľa Trumpa je to nevyhnutný krok na udržanie dominancie USA.

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že tento týždeň podpíše výkonné nariadenie, ktoré sa týka sa procesu schvaľovania umelej inteligencie (AI), aby sa predišlo rozdielnym pravidlám v každom z 50 štátov USA. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

Ak chceme naďalej viesť v oblasti umelej inteligencie, musí existovať iba jedno pravidlo,“ uviedol v príspevku na sociálnej sieti Truth Social s tým, že chce zabrániť, aby firmy museli požiadať o schválenie v každom z 50 štátov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Eurostat: V roku 2024 počet letecky cestujúcich osôb v EÚ stúpol o 8,3 percenta

Eurostat: V roku 2024 počet letecky cestujúcich osôb v EÚ stúpol o 8,3 percenta

DNES - 13:37Ekonomické

V roku 2024 celkový počet letecky cestujúcich osôb v EÚ dosiahol počet 1,1 miliardy, čo predstavuje nárast o 8,3 percenta v porovnaní s rokom 2023 (973 miliónov cestujúcich).

Remišová: V roku 2021 bol areál outletu Voderady predaný za päť miliónov eur

Remišová: V roku 2021 bol areál outletu Voderady predaný za päť miliónov eur

DNES - 13:13Ekonomické

Celý komplex vo Voderadoch kúpila firma Voderady Property v roku 2021 za sumu rovných päť miliónov eur a o štyri roky neskôr ho štátu predala za 17 miliónov eur.

Erik Tomáš: Tripartita odsúhlasila návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien

Erik Tomáš: Tripartita odsúhlasila návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien

DNES - 12:56Ekonomické

Tripartita jednotne odsúhlasila návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien.

Andrej Danko: Niektoré skupiny ľudí by mohli byť oslobodené od vyšších odvodov

Andrej Danko: Niektoré skupiny ľudí by mohli byť oslobodené od vyšších odvodov

VČERA - 14:10Ekonomické

Od 1. júla budúceho roka by mohli byť niektoré skupiny ľudí oslobodené od platení vyšších odvodov.

Vosveteit.sk
Neslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšiaNeslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšia
IAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečnéIAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečné
Internet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človekInternet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človek
AKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútuAKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútu
Tvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovaťTvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovať
Celý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniekCelý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniek
AI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klamAI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klam
Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanzaVedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslímeNajväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP