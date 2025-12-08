  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.12.2025Meniny má Marína
Bratislava

PS tvrdí, že v kauze Istrochem štát vyšiel v ústrety Agrofertu

  • DNES - 15:30
  • Bratislava
PS tvrdí, že v kauze Istrochem štát vyšiel v ústrety Agrofertu

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že štát neoprávnene zbavil koncern Agrofert povinnosti sanovať znečistenie v areáli bývalého chemického podniku Istrochem v Bratislave.

Poukazuje aj na nové dokumenty, ktoré získalo. Envirorezort v reakcii uviedol, že PS svojimi vyjadreniami potvrdzuje, že nechce odstraňovať najväčšiu envirozáťaž na území Bratislavy a navyše nerozumie rozhodnutiam, ktoré boli v minulosti urobené mimo Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Agrofert získal podľa PS Istrochem aj s environmentálnou záťažou a privatizačná zmluva mu ukladala povinnosť investovať 33 miliónov eur najmä do ekologických opatrení. „Nové dokumenty, ktoré doteraz neboli zverejnené, dokazujú, že okresný úrad rozhodol v prospech Agrofertu na základe investícií, ktoré s ekologickou sanáciou majú len veľmi slabú alebo žiadnu súvislosť,“ upozornila podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS). Medzi investíciami boli podľa nej napríklad kúpa cisterny, rekonštrukcia administratívnej budovy, inštalácia rozhlasu v areáli, rekonštrukcia železničnej vlečky alebo rozšírenie skládky odpadu v inej obci.

Stohlová poukázala, že o envirozáťaži Istrochemu bolo rozhodnuté štyrikrát - raz v roku 2016 a trikrát v roku 2025. „Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa dnes týmito rozhodnutiami oháňa ako dôvodom, prečo vraj musí sanáciu zaplatiť výhradne štát. Stále však má zákonnú možnosť napadnúť najmenej tri rozhodnutia z roku 2025,“ zdôraznila Stohlová. Ministra vyzvala, aby tohtoročné rozhodnutia napadol. Dodala, že PS dopĺňa svoj podnet na prokuratúru o najnovšie zistenia.

MŽP reagovalo, že v jeho právomoci nie je riešiť privatizačnú zmluvu z 90. rokov a vychádza iba zo skutkového stavu veci a z právoplatných rozhodnutí orgánov, ktoré kompetenčne nepatria pod envirorezort. „V tejto veci konštatujeme, že deväť rokov na základe právoplatných rozhodnutí predchodcovia nekonali. Ak má pani poslankyňa Stohlová akékoľvek podnety, ktoré sa týkajú firmy Istrochem, nech si to rieši zákonnými spôsobmi voči danej firme,“ vysvetlil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

Ministerstvo podotklo, že envirozáťaž v Istrocheme aj vo Vrakuni je jedna z najväčších environmentálnych záťaží nielen na Slovensku, ale aj v Európe, ktorá ohrozuje zdroje podzemných vôd aj celého Žitného ostrova. „Okresný úrad tu ešte v roku 2016 rozhodol, že štát má určiť, ktoré ministerstvo je zodpovedné za ich odstránenie. Tým, že doposiaľ orgány nekonali, je skôr otázka na Generálnu prokuratúru SR či nedošlo k všeobecnému ohrozeniu obyvateľov. Ostatné vyjadrenia PS sú len dôkazom ich nekompetentnosti a nezáujmu o ochranu životného prostredia,“ dodalo ministerstvo.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Muž so zbraňou v ruke prepadol novinový stánok

Muž so zbraňou v ruke prepadol novinový stánok

DNES - 14:58Domáce

Muž so zbraňou v ruke napadol vedúcu predajne, z miesta lúpeže ušiel.

Prezident si v utorok prevezme betlehemské svetlo od slovenských skautov

Prezident si v utorok prevezme betlehemské svetlo od slovenských skautov

DNES - 12:18Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini si v utorok (9. 12.) prevezme betlehemské svetlo od slovenských skautov. Následne bude svetlo putovať aj za východnú hranicu a skauti ho budú roznášať aj počas predvianočného víkendu.

MZVEZ potvrdilo úmrtie dvoch občanov SR na Tenerife

MZVEZ potvrdilo úmrtie dvoch občanov SR na Tenerife

DNES - 10:58Domáce

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v pondelok pre TASR potvrdilo, že na španielskom ostrove Tenerife zahynuli dvaja slovenskí občania. Jeden ďalší utrpel zranenia.

GP SR zistila rozsiahle nezákonnosti pri regulácii parkovania v samosprávach

GP SR zistila rozsiahle nezákonnosti pri regulácii parkovania v samosprávach

DNES - 10:04Domáce

Generálna prokuratúra (GP) SR zistila rozsiahle porušenia zákonnosti v oblasti právnej regulácie parkovania v mestách a obciach na úrovni 80 percent nezákonných aktov. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor SR Maroš Ž

Vosveteit.sk
IAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečnéIAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečné
Internet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človekInternet vysmial Muska aj s jeho robotom Optimus: Počas najnovšieho podujatia sa ukázalo, že ho stále môže ovládať človek
AKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútuAKTUÁLNE: Cez WhatsApp už môžeš komunikovať aj s ďalšími chatovacími aplikáciami: Nastaviť si to môžeš za menej ako minútu
Tvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovaťTvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovať
Celý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniekCelý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniek
AI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klamAI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klam
Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanzaVedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslímeNajväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Celú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslíkCelú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslík
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP