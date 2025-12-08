  • Články
Pondelok, 8.12.2025Meniny má Marína
Bratislava

Muž so zbraňou v ruke prepadol novinový stánok

  • DNES - 14:58
  • Topoľčany
Muž so zbraňou v ruke prepadol novinový stánok

Muž so zbraňou v ruke napadol vedúcu predajne, z miesta lúpeže ušiel.

V novinovom stánku v Topoľčanoch lúpil so zbraňou v ruke neznámy muž. V sobotu 6. decembra večer vošiel do stánku so zakrytou tvárou a na predavačku namieril zbraň. Opakovane žiadal peniaze. Predavačka mu zo strachu dala z pokladne približne 270 eur, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

V čase lúpeže vošla do stánku vedúca predajne, ktorá lúpežníka uchopila za bundu. Ten sa otočil, namieril jej zbraň pred tvár, udrel ju do čela, sotil a následne z miesta ušiel.

Šlo o napodobeninu

Policajti lúpežníka na základe popisu bezprostredne po čine vypátrali. Podozrivému 42-ročnému mužovi za použitia donucovacích prostriedkov obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na obvodné oddelenie. Následne zistili, že muž nemal pri sebe skutočnú zbraň, išlo o plastovú napodobeninu.

Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol mužovi obvinenie za zločin lúpeže a bol podaný podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby.

Zdroj: Info.sk, TASR
