Muž so zbraňou v ruke prepadol novinový stánok
Muž so zbraňou v ruke napadol vedúcu predajne, z miesta lúpeže ušiel.
V novinovom stánku v Topoľčanoch lúpil so zbraňou v ruke neznámy muž. V sobotu 6. decembra večer vošiel do stánku so zakrytou tvárou a na predavačku namieril zbraň. Opakovane žiadal peniaze. Predavačka mu zo strachu dala z pokladne približne 270 eur, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
V čase lúpeže vošla do stánku vedúca predajne, ktorá lúpežníka uchopila za bundu. Ten sa otočil, namieril jej zbraň pred tvár, udrel ju do čela, sotil a následne z miesta ušiel.
Šlo o napodobeninu
Policajti lúpežníka na základe popisu bezprostredne po čine vypátrali. Podozrivému 42-ročnému mužovi za použitia donucovacích prostriedkov obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na obvodné oddelenie. Následne zistili, že muž nemal pri sebe skutočnú zbraň, išlo o plastovú napodobeninu.
Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol mužovi obvinenie za zločin lúpeže a bol podaný podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby.
