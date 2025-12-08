Eurostat: V roku 2024 počet letecky cestujúcich osôb v EÚ stúpol o 8,3 percenta
- DNES - 13:37
- Brusel
V roku 2024 celkový počet letecky cestujúcich osôb v EÚ dosiahol počet 1,1 miliardy, čo predstavuje nárast o 8,3 percenta v porovnaní s rokom 2023 (973 miliónov cestujúcich). V prípade Slovenska bol nárast 10-percentný. Na pondelňajšiu správu Eurostatu, štatistického úradu EÚ, upozornil spravodajca TASR.
Údaje Eurostatu naznačujú, že v roku 2024 všetky členské krajiny EÚ zaznamenali nárast počtu cestujúcich prepravených letecky v porovnaní s rokom 2023. Najväčší nárast zaznamenali Maďarsko (+19,2 %), Česko (+18,9 %) a Estónsko (+17,8 %), zatiaľ čo najnižší nárast zaznamenalo Švédsko (+1,3 %), Bulharsko (+3,8 %) a Francúzsko a Írsko (v oboch prípadoch +4,6 %). Slovensko malo vlani desiaty najvyšší nárast, na úrovni 10 %, voči predošlému roku.
Celková letecká nákladná a poštová doprava v EÚ zaznamenala v roku 2024 nárast o 8,7 % v porovnaní s rokom 2023. Bolo to spôsobené 10,8-percentným rastom dopravy mimo krajín EÚ, zatiaľ čo doprava v rámci Únie bola takmer stabilná na úrovni +0,1 % a vnútroštátna doprava klesla o 4,3 %.
Na národnej úrovni v leteckej nákladnej a poštovej doprave zaznamenali najvyšší nárast Maďarsko (+65,9 %), Česko (+43,7 %) a Grécko (+36,7 %), zatiaľ čo pokles zaznamenali iba Poľsko (-3,6 %) a Lotyšsko (-2,7 %).
Eurostat zároveň potvrdil, že deväť najlepších letísk v leteckej preprave cestujúcich v Európe zostáva rovnakých ako predtým. V roku 2024 medzi 10 letísk EÚ s najväčším počtom prepravených cestujúcich patrili letisko Charlesa de Gaulla v Paríži (70,3 milióna cestujúcich, nárast o 4,3 %), letisko Schiphol v Amsterdame (66,8 milióna, +8,0 %), letisko Barajas v Madride (66,1 milióna, +9,9 %), Frankfurt nad Mohanom (61,5 milióna, +3,7 %) a letisko El Prat v Barcelone (54,9 milióna, +10,3 %). Letisko Fiumicino v Ríme sa umiestnilo na 6. mieste (48,7 milióna cestujúcich), ale zaznamenalo najvyšší nárast spomedzi 10 najlepších letísk (+20,8 %).
Nasledovali letiská v Mníchove, Lisabone a Dubline. Letisko Eleftherios Venizelos z Atén sa v roku 2024 posunulo dopredu a preskočilo letisko Orly v Paríži, čím si zabezpečilo 10. miesto vďaka výraznému nárastu počtu cestujúcich v porovnaní s rokom 2023 (+19,6 %).
