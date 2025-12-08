Erik Tomáš: Tripartita odsúhlasila návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien
- DNES - 12:56
- Bratislava
Tripartita jednotne odsúhlasila návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien.
Uviedol to v pondelok po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Zákonom o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty sa podľa Tomáša transponuje do slovenského práva príslušné euronariadenie.
„Tripartita jednotne odsúhlasila nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Tento zákon prešiel tripartitou bez akýchkoľvek pripomienok sociálnych partnerov, takže absolútne s ním súhlasia aj zamestnávatelia, aj odborári, aj Združenie miest a obcí Slovenska,“ priblížil minister práce.
Zdôraznil, že zamestnávateľ bude povinný zaviesť štruktúru odmeňovania. „To znamená, že zhodnotenie práce sa bude diať na základe štyroch jasných kritérií a tými budú zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť a pracovné podmienky. Zároveň sa budú hodnotiť aj ďalšie tzv. mäkké zručnosti, a tými sú sociálne a komunikačné schopnosti,“ spresnil Tomáš.
„My sme pripomienky (k zákonu) predložili, spokojní nie sme, ale je to implementácia európskej legislatívy. Je tu problém s pozíciou a s odvedenou prácou. Na rovnakej pozícii môžu byť a budú naďalej rozdiely, pretože na rovnakej pozícii nemusia pracovníci odvádzať rovnakú prácu,“ doplnil prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislav Machunka. AZZZ podľa neho problém vidí problém v súvisiacej nariadenej administratíve, ktorej predkladanie úradom vychádza z európskej smernice.
Rovnosť v odmeňovaní mužov a žien podľa slov Martina Hoštáka, generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), už upravuje v SR napríklad Zákonník práce či antidiskriminačný zákon. „Z nášho pohľadu implementácia príslušnej európskej smernice by nemala byť problematická. Problémom je práve spomínané výkazníctvo a administratíva, ktorá je spojená so zákonom. Tá je zaťažujúca pre firmy. Za RÚZ sme si všetky pripomienky, ktoré sme mali, s ministerstvom práce vydiskutovali,“ podčiarkol Hošták.
„Aj keď v SR už dnes máme v legislatíve zaručené rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu pre mužov a ženy, napriek tomu je niekoľko štúdií, ktoré hovoria o tom, že táto rovnosť je stále len akousi vysnenou, bájnou chimérou a realitou určite nie je. Preto sme v očakávaní, dúfame a veríme, že implementáciou európskej smernice sa podarí znižovať rozdiely, ktoré sú dnes realitou,“ doplnil František Gajdoš, viceprezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR.
