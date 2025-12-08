  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.12.2025Meniny má Marína
Bratislava

Prezident si v utorok prevezme betlehemské svetlo od slovenských skautov

  • DNES - 12:18
  • Bratislava
Prezident si v utorok prevezme betlehemské svetlo od slovenských skautov

Prezident SR Peter Pellegrini si v utorok (9. 12.) prevezme betlehemské svetlo od slovenských skautov. Následne bude svetlo putovať aj za východnú hranicu a skauti ho budú roznášať aj počas predvianočného víkendu. TASR o tom informovala Mária Dirgová zo Slovenského skautingu.

Najbližšie prinesú skauti betlehemské svetlo do Prezidentského paláca, kde si ho v utorok, 9. decembra, prevezme prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Plamienok z Betlehema prevezme od skautskej delegácie na čele s náčelníkom Slovenského skautingu Mariánom Lezom a skautkami z Družiny roka,“ uviedla Dirgová. Podotkla, že pôjde tak tradične o jedno z prvých oficiálnych prijatí svetla z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme na Slovensku.

Ako ďalej informovala, 14. decembra prinesú slovenskí skauti svetlo do Užhorodu, kde ho na ceremónii prevezmú ukrajinskí skauti. Avizovala tiež, že v sobotu 20. decembra, budú už od skorého rána skautské posádky roznášať vlakmi svetlo po celom Slovensku a doručia ho do viac ako 300 obcí. Betlehemské svetlo sa podľa nej dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie.

Všetky informácie o dostupnosti betlehemského svetla, či už na železničných staniciach, v kostoloch alebo na miestach v obciach po Slovensku postupne pridávame na prehľadnú mapu, aby záujemcovia o svetlo mali informácie, kde a kedy si poň môžu prísť. Táto mapa je výsledkom spoločného úsilia nielen skautov po celom Slovensku, ktorí s radosťou prinášajú ľuďom tento predvianočný symbol pokoja a nádeje,“ uviedla koordinátorka betlehemského svetla na Slovensku Denisa Podskubová.

Skauti roznesú betlehemské svetlo po Slovensku už po 36. raz. Symbolizuje pokoj, lásku, mier a spolupatričnosť - hodnoty, ktoré presahujú náboženstvá, hranice aj rozdiely medzi ľuďmi. Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s údajmi, kde a kedy bude v rámci Slovenska betlehemské svetlo dostupné. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
MZVEZ potvrdilo úmrtie dvoch občanov SR na Tenerife

MZVEZ potvrdilo úmrtie dvoch občanov SR na Tenerife

DNES - 10:58Domáce

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v pondelok pre TASR potvrdilo, že na španielskom ostrove Tenerife zahynuli dvaja slovenskí občania. Jeden ďalší utrpel zranenia.

GP SR zistila rozsiahle nezákonnosti pri regulácii parkovania v samosprávach

GP SR zistila rozsiahle nezákonnosti pri regulácii parkovania v samosprávach

DNES - 10:04Domáce

Generálna prokuratúra (GP) SR zistila rozsiahle porušenia zákonnosti v oblasti právnej regulácie parkovania v mestách a obciach na úrovni 80 percent nezákonných aktov. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor SR Maroš Ž

Poslanci od rána pokračujú v schôdzi, vrátili sa k debate o zmene ÚOO

Poslanci od rána pokračujú v schôdzi, vrátili sa k debate o zmene ÚOO

DNES - 9:28Domáce

Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v pondelok ráno po víkendovej prestávke na rokovaní 43. schôdze.

Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu a úprava stravy

Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu a úprava stravy

DNES - 9:04Domáce

Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu, úprava stravy či minimalizácia stresu i konzumácie alkoholu.

Vosveteit.sk
Tvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovaťTvoj Android dostane novú AI ochranu, ktorá ti pomôže predísť tomu, aby si sa stal obeťou podvodov. Takto to bude fungovať
Celý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniekCelý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniek
AI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klamAI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klam
Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanzaVedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslímeNajväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Celú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslíkCelú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslík
Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očamiNiečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosťVedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP