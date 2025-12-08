Costa: EÚ nemôže akceptovať hrozby zasahovania do európskej politiky
- DNES - 11:40
- Brusel
Predseda Európskej rady António Costa v pondelok odmietol akýkoľvek pokus Spojených štátov zasahovať do politiky Európskej únie. Reagoval na novú bezpečnostnú stratégiu USA, ktorá kritizuje Európu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Čo nemôžeme akceptovať, je hrozba zasahovania do európskej politiky,“ vyhlásil Costa na tlačovej konferencii v Bruseli. Biely dom zverejnil minulý týždeň svoju novú národnú bezpečnostnú stratégiu, v ktorej označil Európu za preregulovaný, cenzúrou ovplyvnený kontinent, ktorému chýba „sebadôvera“ a čelí „civilizačnému zániku“ v dôsledku migrácie.
Stratégia zároveň naznačuje, že Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa budú v Európe agresívne presadzovať podobné ciele, ktoré sú v súlade s programom krajne pravicových strán, uvádza AFP.
„Spojené štáty nemôžu nahradiť európskych občanov pri rozhodovaní, ktoré strany sú dobré a ktoré zlé... Spojené štáty nemôžu nahradiť Európu vo vízii slobody prejavu,“ zdôraznil šéf Európskej rady.
Costa poukázal, že medzi Európou a Trumpovou administratívou existujú dlhodobé rozdiely, napríklad v otázkach klimatických zmien, no nová stratégia „ide nad rámec toho“.
„Stratégia stále hovorí o Európe ako o spojencovi. To je v poriadku, ale ak sme spojenci, musíme sa správať ako spojenci... Spojené štáty zostávajú dôležitým spojencom, Spojené štáty zostávajú dôležitým ekonomickým partnerom, ale Európa musí byť suverénna,“ dodal Costa.
