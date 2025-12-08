V Nemecku by sa mohlo v roku 2026 zaregistrovať 693.000 nových BEV
Nemecký zväz automobilového priemyslu (VDA) očakáva, že v budúcom roku bude v krajine zaregistrovaných približne 693.000 nových batériových elektrických vozidiel (BEV).
To by znamenalo nárast približne o 30 % v porovnaní s celkovým počtom nových registrácií predpokladaných na rok 2025, uviedlo združenie v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vrátane iných alternatívnych pohonných systémov, ako sú plug-in hybridy, VDA v budúcom roku očakáva takmer 1 milión nových registrácií elektrifikovaných vozidiel. Počet nových plug-in hybridov by mal na druhej strane klesnúť o 5 % na 286.000 vozidiel. Prognóza pre segment BEV vychádza z predpokladu, že vláda v Berlíne obnoví dotácie na kúpu elektromobilov pre súkromných zákazníkov. Celkový počet registrácií nových osobných automobilov so všetkými typmi pohonu by mal podľa aktualizovanej prognózy VDA v roku 2026 vzrásť o 2 % približne na 2,9 milióna vozidiel.
Štáty EÚ sa rozchádzajú v otázke zákazu spaľovacích motorov do roku 2035
Európsky automobilový priemysel zápasí s problémami. Jeho podporovatelia preto stupňujú tlak na EÚ, aby zmiernila plánovaný zákaz predaja nových benzínových a naftových automobilov od roku 2035.
Šéf VW Blume plánuje pokračovať v úsporných opatreniach
Šéf automobilového koncernu Volkswagen (VW) Oliver Blume plánuje pokračovať v úsporných opatreniach.
Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v októbri zlepšila
Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa výrazne zlepšila. Index podnikateľskej klímy v odvetví sa v októbri zvýšil o 8,4 bodu na -12,9 bodu, oznámil v stredu ekonomický inštitút Ifo.
Škoda Auto zvýšila predaj za deväť mesiacov roka o viac než 14 %
Predaj áut českej spoločnosti Škoda Auto vzrástol za tri kvartály o vyše 14 %. S ním sa zvýšili aj tržby a zisk spoločnosti, pričom v prípade tržieb rast predstavoval takmer 10 %. Informoval o tom server novinky.cz.