MZVEZ potvrdilo úmrtie dvoch občanov SR na Tenerife
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v pondelok pre TASR potvrdilo, že na španielskom ostrove Tenerife zahynuli dvaja slovenskí občania. Jeden ďalší utrpel zranenia.
Zastupiteľský úrad ministerstva v Madride je v kontakte s rodinou obetí a poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu a súčinnosť. Vzhľadom na ochranu osobných údajov a absenciu súhlasu dotknutých osôb MZVEZ bližšie informácie zatiaľ neposkytlo.
Nešťastie sa stalo na útesoch Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide na západnom pobreží Tenerife, kde sa prehnala obrovská vlna, oznámili v nedeľu úrady na Kanárskych ostrovoch.
GP SR zistila rozsiahle nezákonnosti pri regulácii parkovania v samosprávach
Generálna prokuratúra (GP) SR zistila rozsiahle porušenia zákonnosti v oblasti právnej regulácie parkovania v mestách a obciach na úrovni 80 percent nezákonných aktov. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor SR Maroš Ž
Poslanci od rána pokračujú v schôdzi, vrátili sa k debate o zmene ÚOO
Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v pondelok ráno po víkendovej prestávke na rokovaní 43. schôdze.
Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu a úprava stravy
Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu, úprava stravy či minimalizácia stresu i konzumácie alkoholu.
Na D2 sa skoro ráno stala nehoda, úsek bol neprejazdný asi dve hodiny
Na diaľnici D2 za tunelom Sitina v pondelok skoro ráno narazilo auto do odstaveného vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti. Úsek bol neprejazdný takmer dve hodiny.