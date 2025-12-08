  • Články
Bratislava

MZVEZ potvrdilo úmrtie dvoch občanov SR na Tenerife

  • DNES - 10:58
  • Bratislava/Madrid
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v pondelok pre TASR potvrdilo, že na španielskom ostrove Tenerife zahynuli dvaja slovenskí občania. Jeden ďalší utrpel zranenia.

Zastupiteľský úrad ministerstva v Madride je v kontakte s rodinou obetí a poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu a súčinnosť. Vzhľadom na ochranu osobných údajov a absenciu súhlasu dotknutých osôb MZVEZ bližšie informácie zatiaľ neposkytlo.

Nešťastie sa stalo na útesoch Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide na západnom pobreží Tenerife, kde sa prehnala obrovská vlna, oznámili v nedeľu úrady na Kanárskych ostrovoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
GP SR zistila rozsiahle nezákonnosti pri regulácii parkovania v samosprávach

DNES - 10:04Domáce

Generálna prokuratúra (GP) SR zistila rozsiahle porušenia zákonnosti v oblasti právnej regulácie parkovania v mestách a obciach na úrovni 80 percent nezákonných aktov. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor SR Maroš Ž

Poslanci od rána pokračujú v schôdzi, vrátili sa k debate o zmene ÚOO

DNES - 9:28Domáce

Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v pondelok ráno po víkendovej prestávke na rokovaní 43. schôdze.

Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu a úprava stravy

DNES - 9:04Domáce

Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu, úprava stravy či minimalizácia stresu i konzumácie alkoholu.

Na D2 sa skoro ráno stala nehoda, úsek bol neprejazdný asi dve hodiny

DNES - 9:01Domáce

Na diaľnici D2 za tunelom Sitina v pondelok skoro ráno narazilo auto do odstaveného vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti. Úsek bol neprejazdný takmer dve hodiny.

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP