  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.12.2025Meniny má Marína
Bratislava

Wadephul: Čína je dôležitým partnerom Nemecka a spoluprácu chceme rozširovať

  • DNES - 10:49
  • Peking
Wadephul: Čína je dôležitým partnerom Nemecka a spoluprácu chceme rozširovať

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul začal v pondelok oficiálnu návštevu Číny s cieľom zdôrazniť dôležitosť spravodlivého obchodu založeného na pravidlách.

Čína je najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka a Berlín chce toto partnerstvo udržiavať a rozširovať, uviedol Wadephul. Šéf rezortu diplomacie takisto povedal, že je potrebné identifikovať „oblasti, v ktorých možno posilniť hospodárske vzťahy, ale aj zistiť, kde existujú prekážky“. „Sme za voľný svetový obchod. Sme za odstránenie obchodných bariér,“ zdôraznil. Nemecká vláda verí, že je dôležité „dôsledne dohliadať na to, aby nepriamy vplyv štátu neviedol k narušeniu hospodárskej rovnováhy“, doplnil.

Očakáva sa, že Wadephul bude hovoriť o čínskych obmedzeniach pre vývoz minerálov vzácnych zemín v rámci rokovaní s čínskym ministrom zahraničných vecí Wangom I a ministrom obchodu Wangom Wen-tchaom. Reštrikcie komplikujú situáciu pre európske podniky, ktoré sú závislé od týchto zdrojov napríklad pri výrobe motorov, senzorov či turbín. Nemecký šéf diplomacie plánuje otvoriť aj tému vojny na Ukrajine. Západ obviňuje Čínu z podpory ruských vojenských operácií vrátane nákupu ruskej ropy, pričom Peking trvá na svojej neutralite.

Čínsky rezort diplomacie počas pondelka ostro kritizoval Berlín za neochotu odmietnuť nezávislosť Taiwanu. Wadephul opakovane odsudzoval Peking za jednostranné hrozby namierené proti Tchaj-peju a takisto za to, čo opisuje ako čoraz agresívnejšiu politiku v Indo-Pacifiku, píše DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Útočník v Brne pobodal ženu, na mieste zomrela

Útočník v Brne pobodal ženu, na mieste zomrela

DNES - 10:31Zahraničné

Bližšie nešpecifikovaný útočník pobodal v pondelok ráno v Brne ženu, ktorá zraneniam na mieste podľahla.

Orbán: Brusel sa pripravuje na vojnu s Ruskom v roku 2030

Orbán: Brusel sa pripravuje na vojnu s Ruskom v roku 2030

DNES - 9:37Zahraničné

Brusel sa pripravuje na vojnu s Ruskom a už existuje aj cieľový dátum vstupu do vojny - rok 2030.

Tenerife: Po veľkej vlne na pobreží hlásia tri obete a troch zranených

Tenerife: Po veľkej vlne na pobreží hlásia tri obete a troch zranených

DNES - 5:50Zahraničné

Traja ľudia zomreli a traja ďalší utrpeli zranenia po tom, ako sa prírodným kúpaliskom na západnom pobreží španielskeho ostrova Tenerife prehnala obrovská vlna, oznámili v nedeľu tamojšie úrady.

Trump hovorí o sklamaní, že si Zelenskyj neprečítal mierový návrh

Trump hovorí o sklamaní, že si Zelenskyj neprečítal mierový návrh

DNES - 5:42Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že je „trochu sklamaný“ z ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý podľa neho nečítal návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom.

Vosveteit.sk
Celý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniekCelý život sme sa mýlili. Smrť nie je koniec, vedci objavili úplne nový stav života buniek
AI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klamAI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klam
Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanzaVedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslímeNajväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Celú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslíkCelú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslík
Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očamiNiečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosťVedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniekSme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP