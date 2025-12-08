Wadephul: Čína je dôležitým partnerom Nemecka a spoluprácu chceme rozširovať
- DNES - 10:49
- Peking
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul začal v pondelok oficiálnu návštevu Číny s cieľom zdôrazniť dôležitosť spravodlivého obchodu založeného na pravidlách.
Čína je najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka a Berlín chce toto partnerstvo udržiavať a rozširovať, uviedol Wadephul. Šéf rezortu diplomacie takisto povedal, že je potrebné identifikovať „oblasti, v ktorých možno posilniť hospodárske vzťahy, ale aj zistiť, kde existujú prekážky“. „Sme za voľný svetový obchod. Sme za odstránenie obchodných bariér,“ zdôraznil. Nemecká vláda verí, že je dôležité „dôsledne dohliadať na to, aby nepriamy vplyv štátu neviedol k narušeniu hospodárskej rovnováhy“, doplnil.
Očakáva sa, že Wadephul bude hovoriť o čínskych obmedzeniach pre vývoz minerálov vzácnych zemín v rámci rokovaní s čínskym ministrom zahraničných vecí Wangom I a ministrom obchodu Wangom Wen-tchaom. Reštrikcie komplikujú situáciu pre európske podniky, ktoré sú závislé od týchto zdrojov napríklad pri výrobe motorov, senzorov či turbín. Nemecký šéf diplomacie plánuje otvoriť aj tému vojny na Ukrajine. Západ obviňuje Čínu z podpory ruských vojenských operácií vrátane nákupu ruskej ropy, pričom Peking trvá na svojej neutralite.
Čínsky rezort diplomacie počas pondelka ostro kritizoval Berlín za neochotu odmietnuť nezávislosť Taiwanu. Wadephul opakovane odsudzoval Peking za jednostranné hrozby namierené proti Tchaj-peju a takisto za to, čo opisuje ako čoraz agresívnejšiu politiku v Indo-Pacifiku, píše DPA.
