Útočník v Brne pobodal ženu, na mieste zomrela
- DNES - 10:31
- Praha
Pondelkové ráno sa v Brne začalo tragicky. V Mosteckej ulici v brnenskej mestskej časti Husovice neznámy páchateľ napadol a pobodal ženu. Napriek okamžitému zásahu záchranárov obeť svojim zraneniam na mieste podľahla.
Mostecká ulica sa nachádza v oblasti takzvaného brnenského Bronxu – sociálne vylúčenej lokality v okolí ulíc Cejl a Vranovská.
Polícia krátko po incidente zadržala podozrivú osobu. „Aktuálne zasahujeme v Brne v Mosteckej ulici, kde došlo k napadnutiu a pobodaniu ženy. Tá aj napriek snahe záchranárov na mieste zomrela. Podozrivá osoba je v moci polície," informovali policajti na sociálnej sieti X.
Vyšetrovanie prebieha
Okolnosti útoku zatiaľ nie sú úplne objasnené. Polícia nechce zverejňovať ďalšie podrobnosti. Hovorca David Chaloupka nedokázal potvrdiť, či k činu došlo priamo na ulici, alebo v niektorom z okolitých bytových domov.
„Vyšetrovanie prípadu sa práve začína. Dôležité je, že verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo, keďže podozrivého sme zadržali," uviedol Chaloupka.
Obmedzenia v doprave
Mosteckou ulicou prechádza linka električky číslo 4. Vzhľadom na to, že celá ulica je uzavretá, musia cestujúci počítať so zdržaním. Namiesto električiek premáva náhradná autobusová doprava.
