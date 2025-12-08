  • Články
Útočník v Brne pobodal ženu, na mieste zomrela

  • DNES - 10:31
  • Praha
Pondelkové ráno sa v Brne začalo tragicky. V Mosteckej ulici v brnenskej mestskej časti Husovice neznámy páchateľ napadol a pobodal ženu. Napriek okamžitému zásahu záchranárov obeť svojim zraneniam na mieste podľahla.

Mostecká ulica sa nachádza v oblasti takzvaného brnenského Bronxu – sociálne vylúčenej lokality v okolí ulíc Cejl a Vranovská.

Polícia krátko po incidente zadržala podozrivú osobu. „Aktuálne zasahujeme v Brne v Mosteckej ulici, kde došlo k napadnutiu a pobodaniu ženy. Tá aj napriek snahe záchranárov na mieste zomrela. Podozrivá osoba je v moci polície," informovali policajti na sociálnej sieti X.

Vyšetrovanie prebieha

Okolnosti útoku zatiaľ nie sú úplne objasnené. Polícia nechce zverejňovať ďalšie podrobnosti. Hovorca David Chaloupka nedokázal potvrdiť, či k činu došlo priamo na ulici, alebo v niektorom z okolitých bytových domov.

Vyšetrovanie prípadu sa práve začína. Dôležité je, že verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo, keďže podozrivého sme zadržali," uviedol Chaloupka.

Obmedzenia v doprave

Mosteckou ulicou prechádza linka električky číslo 4. Vzhľadom na to, že celá ulica je uzavretá, musia cestujúci počítať so zdržaním. Namiesto električiek premáva náhradná autobusová doprava.

Zdroj: Info.sk, TASR
