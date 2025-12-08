GP SR zistila rozsiahle nezákonnosti pri regulácii parkovania v samosprávach
Generálna prokuratúra (GP) SR zistila rozsiahle porušenia zákonnosti v oblasti právnej regulácie parkovania v mestách a obciach na úrovni 80 percent nezákonných aktov.
Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor SR Maroš Žilinka s tým, že v rámci celoplošného a komplexného zhodnotenia zákonnosti vykonali prokurátori 431 previerok vo všetkých mestách a vybraných obciach na Slovensku.
Celkom bolo preskúmaných 577 všeobecne záväzných nariadení (VZN) a iných správnych aktov týkajúcich sa regulácie parkovania. „Až v 460 prípadoch bolo zistené porušenie zákona, čo je 80 percent nezákonných aktov. Na zistenú nezákonnosť bolo reagované podaním 372 protestov, 79 upozornení a v deviatich prípadoch bola nezákonnosť odstránená po prerokovaní protokolu,“ priblížil Žilinka.
Zistené rozsiahle nezákonnosti VZN možno podľa jeho slov zhrnúť do viacerých okruhov. Išlo napríklad o nejasnosť, nezrozumiteľnosť a neurčitosť noriem. O prekročenie normotvornej právomoci obcí ukladaním povinností a regulovaním otázok a úseku štátnej správy, ako aj vyvodzovania zodpovednosti a kontrolnej činnosti, bez zákonného zmocnenia.
Tiež o ukladanie zákazov, príkazov alebo obmedzení bez zákonného zmocnenia a opory v zákone, zamieňanie, resp. miešanie právnych úprav „dočasného parkovania“ podľa cestného zákona a „trvalého státia motorového vozidla mimo stráženého parkoviska“ v režime miestnej dane za užívanie verejného priestranstva.
Prokuratúra identifikovala aj porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, napríklad pri vydávaní tzv. rezidentských parkovacích kariet, či zvýhodňovanie len určitej skupiny osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (vylúčenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré disponujú parkovacím preukazom vydaným v cudzine, z oslobodenia od úhrady parkovného).
MZVEZ potvrdilo úmrtie dvoch občanov SR na Tenerife
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v pondelok pre TASR potvrdilo, že na španielskom ostrove Tenerife zahynuli dvaja slovenskí občania. Jeden ďalší utrpel zranenia.
Poslanci od rána pokračujú v schôdzi, vrátili sa k debate o zmene ÚOO
Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v pondelok ráno po víkendovej prestávke na rokovaní 43. schôdze.
Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu a úprava stravy
Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu, úprava stravy či minimalizácia stresu i konzumácie alkoholu.
Na D2 sa skoro ráno stala nehoda, úsek bol neprejazdný asi dve hodiny
Na diaľnici D2 za tunelom Sitina v pondelok skoro ráno narazilo auto do odstaveného vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti. Úsek bol neprejazdný takmer dve hodiny.