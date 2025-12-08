Poslanci od rána pokračujú v schôdzi, vrátili sa k debate o zmene ÚOO
Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v pondelok ráno po víkendovej prestávke na rokovaní 43. schôdze.
Vrátili sa k debate k návrhu zákona, ktorým sa má Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) zmeniť na nový úrad. V rozprave vystúpil opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS), ktorý v piatok (5. 12.) nedokončil svoje vystúpenie.
Do diskusie stále ostáva prihlásených písomne približne 20 poslancov. Následne sa môžu hlásiť ešte ústne. Návrh zákona je v druhom čítaní a poslanci ho preberajú v skrátenom legislatívnom konaní.
Popoludní od 14.00 h má parlament preberať reformu financovania sociálnych služieb, ktorá je v druhom čítaní a takisto o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh zákona o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby má zmeniť spôsob poskytovania príspevku a zaviesť novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.
V pondelok poslanci nebudú hlasovať, rokovať budú do 20.00 h.
Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu a úprava stravy
Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu, úprava stravy či minimalizácia stresu i konzumácie alkoholu.
Na D2 sa skoro ráno stala nehoda, úsek bol neprejazdný asi dve hodiny
Na diaľnici D2 za tunelom Sitina v pondelok skoro ráno narazilo auto do odstaveného vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti. Úsek bol neprejazdný takmer dve hodiny.
Katolíci slávia prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Veriaci katolíckej cirkvi slávia v pondelok prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Šutaj Eštok ide do Bruselu s tým, že SR odmieta tzv. migračný pakt EÚ
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v pondelok (8. 12.) odcestuje na rokovanie ministrov vnútra do Bruselu. Ako uviedol, odchádza so suverénnym postojom SR, že krajina odmieta tzv. migračný pakt EÚ.