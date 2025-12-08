  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 8.12.2025Meniny má Marína
Bratislava

Poslanci od rána pokračujú v schôdzi, vrátili sa k debate o zmene ÚOO

  • DNES - 9:28
  • Bratislava
Poslanci od rána pokračujú v schôdzi, vrátili sa k debate o zmene ÚOO

Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v pondelok ráno po víkendovej prestávke na rokovaní 43. schôdze.

Vrátili sa k debate k návrhu zákona, ktorým sa má Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) zmeniť na nový úrad. V rozprave vystúpil opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS), ktorý v piatok (5. 12.) nedokončil svoje vystúpenie.

Do diskusie stále ostáva prihlásených písomne približne 20 poslancov. Následne sa môžu hlásiť ešte ústne. Návrh zákona je v druhom čítaní a poslanci ho preberajú v skrátenom legislatívnom konaní.

Popoludní od 14.00 h má parlament preberať reformu financovania sociálnych služieb, ktorá je v druhom čítaní a takisto o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh zákona o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby má zmeniť spôsob poskytovania príspevku a zaviesť novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.

V pondelok poslanci nebudú hlasovať, rokovať budú do 20.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu a úprava stravy

Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu a úprava stravy

DNES - 9:04Domáce

Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu, úprava stravy či minimalizácia stresu i konzumácie alkoholu.

Na D2 sa skoro ráno stala nehoda, úsek bol neprejazdný asi dve hodiny

Na D2 sa skoro ráno stala nehoda, úsek bol neprejazdný asi dve hodiny

DNES - 9:01Domáce

Na diaľnici D2 za tunelom Sitina v pondelok skoro ráno narazilo auto do odstaveného vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti. Úsek bol neprejazdný takmer dve hodiny.

Katolíci slávia prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Katolíci slávia prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

DNES - 7:23Domáce

Veriaci katolíckej cirkvi slávia v pondelok prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Šutaj Eštok ide do Bruselu s tým, že SR odmieta tzv. migračný pakt EÚ

Šutaj Eštok ide do Bruselu s tým, že SR odmieta tzv. migračný pakt EÚ

VČERA - 19:15Domáce

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v pondelok (8. 12.) odcestuje na rokovanie ministrov vnútra do Bruselu. Ako uviedol, odchádza so suverénnym postojom SR, že krajina odmieta tzv. migračný pakt EÚ.

Vosveteit.sk
AI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klamAI nezachráni svet, ako sme dúfali. Vedci hovoria, že jazykové modely sú len veľký klam
Vedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanzaVedci odhalili starý evolučný reflex, ktorý máš aj ty. Takto reaguje tvoj mozog na výkriky šimpanza
Najväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslímeNajväčší omyl modernej fyziky? Vedci priznávajú desivú chybu. Čierne diery možno neexistujú tak, ako si myslíme
Celú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslíkCelú dobu sme sa mýlili. Komplexný život na Zemi vznikol oveľa skôr, než sme si mysleli. Dokonca nepotreboval ani kyslík
Niečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očamiNiečo sa deje s psami v černobyle, varujú vedci: Menia sa im priamo pred očami
Vedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosťVedci rozlúskli paradox cestovania v čase. Vesmír ti vraj nedovolí spraviť chybu, ktorá by zničila budúcnosť
Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!Svetová vedecká bomba. Vedci odhalili gén, ktorý bránil ľudským bunkám prežiť v zvieratách. Takto to využijeme!
Sme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniekSme na prahu éry, kedy budeme žiť zásadne dlhšie. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dokáže spomaliť starnutie buniek
Pred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovaniaPred viac ako 50-miliónmi rokov dostali rastliny tvrdú ranu a scenár sa opakuje. Hrozí, že sa zlomia pod náporom globálneho otepľovania
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP