Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu a úprava stravy
Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu, úprava stravy či minimalizácia stresu i konzumácie alkoholu. Odporúča sa tiež nefajčiť a tlak si pravidelne kontrolovať. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na to poukázal na sociálnej sieti.
„Upravte si jedálniček - mastné či vyprážané jedlá, polotovary, sladkosti a pochutiny vymeňte za stravu bohatú na čerstvú zeleninu, ovocie či orechy,“ radia odborníci. Dôležité je obmedziť príjem soli. Dospelí by mali denne prijať dokopy najviac päť gramov soli, čo je približne ekvivalent jednej čajovej lyžičky. „Množstvo soli sa pritom ukrýva v hotových jedlách, polotovaroch aj mnohých bežných potravinách,“ ozrejmil úrad.
Ľudia by sa tiež mali chrániť pred stresom a dopriať si dostatok oddychu a priestoru pre regeneráciu. Zároveň netreba zabúdať na dostatok pohybu. „Činnosti ako pravidelné prechádzky, turistika, cyklistika, korčuľovanie či plávanie zlepšujú kvalitu života a podporujú zdravie,“ priblížil ÚVZ. Radí tiež prípadný pasívny sedavý životný štýl prerušovať pohybovými činnosťami. „Snažte sa napríklad chodiť po schodoch, venujte sa hre s deťmi či domácimi zvieratami, čo najviac choďte pešo,“ poznamenali odborníci.
Odporúčajú tiež tlak pravidelne kontrolovať. Optimálne je opakované meranie tlaku v domácom pokojnom prostredí, vždy v rovnakú dennú hodinu, podľa odporúčaní lekára.
Poslanci od rána pokračujú v schôdzi, vrátili sa k debate o zmene ÚOO
Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v pondelok ráno po víkendovej prestávke na rokovaní 43. schôdze.
Na D2 sa skoro ráno stala nehoda, úsek bol neprejazdný asi dve hodiny
Na diaľnici D2 za tunelom Sitina v pondelok skoro ráno narazilo auto do odstaveného vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti. Úsek bol neprejazdný takmer dve hodiny.
Katolíci slávia prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Veriaci katolíckej cirkvi slávia v pondelok prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Šutaj Eštok ide do Bruselu s tým, že SR odmieta tzv. migračný pakt EÚ
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v pondelok (8. 12.) odcestuje na rokovanie ministrov vnútra do Bruselu. Ako uviedol, odchádza so suverénnym postojom SR, že krajina odmieta tzv. migračný pakt EÚ.