Pondelok, 8.12.2025
Bratislava

Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu a úprava stravy

Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu, úprava stravy či minimalizácia stresu i konzumácie alkoholu. Odporúča sa tiež nefajčiť a tlak si pravidelne kontrolovať. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na to poukázal na sociálnej sieti.

Upravte si jedálniček - mastné či vyprážané jedlá, polotovary, sladkosti a pochutiny vymeňte za stravu bohatú na čerstvú zeleninu, ovocie či orechy,“ radia odborníci. Dôležité je obmedziť príjem soli. Dospelí by mali denne prijať dokopy najviac päť gramov soli, čo je približne ekvivalent jednej čajovej lyžičky. „Množstvo soli sa pritom ukrýva v hotových jedlách, polotovaroch aj mnohých bežných potravinách,“ ozrejmil úrad.

Ľudia by sa tiež mali chrániť pred stresom a dopriať si dostatok oddychu a priestoru pre regeneráciu. Zároveň netreba zabúdať na dostatok pohybu. „Činnosti ako pravidelné prechádzky, turistika, cyklistika, korčuľovanie či plávanie zlepšujú kvalitu života a podporujú zdravie,“ priblížil ÚVZ. Radí tiež prípadný pasívny sedavý životný štýl prerušovať pohybovými činnosťami. „Snažte sa napríklad chodiť po schodoch, venujte sa hre s deťmi či domácimi zvieratami, čo najviac choďte pešo,“ poznamenali odborníci.

Odporúčajú tiež tlak pravidelne kontrolovať. Optimálne je opakované meranie tlaku v domácom pokojnom prostredí, vždy v rovnakú dennú hodinu, podľa odporúčaní lekára.

