Na D2 sa skoro ráno stala nehoda, úsek bol neprejazdný asi dve hodiny
Na diaľnici D2 za tunelom Sitina v pondelok skoro ráno narazilo auto do odstaveného vozíka Národnej diaľničnej spoločnosti. Úsek bol neprejazdný takmer dve hodiny. Pri nehode sa zranil 27-ročný vodič. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Diaľniční policajti z Malaciek dnes v skorých ranných dokumentovali dopravnú nehodou, ktorá sa stala v čase okolo 4.30 h na diaľnici D2 na 57. kilometri v smere z Bratislavy do Malaciek za tunelom Sitina,“ uviedla polícia. Podotkla, že príčiny nehody doposiaľ nie sú známe. Ako priblížila, zranený vodič bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc.
Polícia vyzýva vodičov, aby v tomto zimnom období jazdili so zvýšenou opatrnosťou, prispôsobili rýchlosť podmienkam na ceste a venovali sa naplno vedeniu vozidla.
Poslanci od rána pokračujú v schôdzi, vrátili sa k debate o zmene ÚOO
Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v pondelok ráno po víkendovej prestávke na rokovaní 43. schôdze.
Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu a úprava stravy
Prevenciou vysokého krvného tlaku je dostatok pohybu, úprava stravy či minimalizácia stresu i konzumácie alkoholu.
Katolíci slávia prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Veriaci katolíckej cirkvi slávia v pondelok prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Šutaj Eštok ide do Bruselu s tým, že SR odmieta tzv. migračný pakt EÚ
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v pondelok (8. 12.) odcestuje na rokovanie ministrov vnútra do Bruselu. Ako uviedol, odchádza so suverénnym postojom SR, že krajina odmieta tzv. migračný pakt EÚ.