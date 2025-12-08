  • Články
Pondelok, 8.12.2025
Bratislava

Katolíci slávia prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Veriaci katolíckej cirkvi slávia v pondelok prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Znamená, že Pannu Máriu ako budúcu matku svojho syna Boh pri jej počatí uchránil od dedičného hriechu, ktorý má až do krstu každý človek. Vďaka tomu žila v užšom spojení s Bohom ako ostatní veriaci židia a dostávala osobitné milosti.

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa začal v cirkvi sláviť v 8. storočí na východe a o 100 rokov neskôr i na západe. V desiatom storočí sa slávil v Normandii, odkiaľ sa preniesol do Anglicka a postupne sa rozširoval.

V 17. storočí rímska inkvizícia zakázala používať výraz nepoškvrnené počatie. Obľuba toho sviatku však rástla a pápež Klement XI. v roku 1708 nariadil, že bude záväzný pre celú cirkev. Až pápež Gregor XVI. (1831 - 1846) bol priaznivo naklonený vyhláseniu dogmy, ale pre opozíciu katolíckych kruhov z Nemecka, Francúzska a Anglicka nemohol svoj úmysel uskutočniť. Napokon jeho nástupca Pius IX. dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie vyhlásil napriek mnohým námietkam aj zo strany biskupov.

Významným a prikázaným sviatkom je 8. december aj pre veriacich gréckokatolíckej cirkvi, ktorá v tento deň slávi Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

Zdroj: Info.sk, TASR
