Katolíci slávia prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Veriaci katolíckej cirkvi slávia v pondelok prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Znamená, že Pannu Máriu ako budúcu matku svojho syna Boh pri jej počatí uchránil od dedičného hriechu, ktorý má až do krstu každý človek. Vďaka tomu žila v užšom spojení s Bohom ako ostatní veriaci židia a dostávala osobitné milosti.
Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa začal v cirkvi sláviť v 8. storočí na východe a o 100 rokov neskôr i na západe. V desiatom storočí sa slávil v Normandii, odkiaľ sa preniesol do Anglicka a postupne sa rozširoval.
V 17. storočí rímska inkvizícia zakázala používať výraz nepoškvrnené počatie. Obľuba toho sviatku však rástla a pápež Klement XI. v roku 1708 nariadil, že bude záväzný pre celú cirkev. Až pápež Gregor XVI. (1831 - 1846) bol priaznivo naklonený vyhláseniu dogmy, ale pre opozíciu katolíckych kruhov z Nemecka, Francúzska a Anglicka nemohol svoj úmysel uskutočniť. Napokon jeho nástupca Pius IX. dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie vyhlásil napriek mnohým námietkam aj zo strany biskupov.
Významným a prikázaným sviatkom je 8. december aj pre veriacich gréckokatolíckej cirkvi, ktorá v tento deň slávi Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.
Šutaj Eštok ide do Bruselu s tým, že SR odmieta tzv. migračný pakt EÚ
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v pondelok (8. 12.) odcestuje na rokovanie ministrov vnútra do Bruselu. Ako uviedol, odchádza so suverénnym postojom SR, že krajina odmieta tzv. migračný pakt EÚ.
Žiadosť o cigaretu skončila lúpežou: Trojica prepadla 35-ročného muža
Polícia obvinila troch mužov vrátane mladistvého z lúpeže, ku ktorej došlo v nedeľu 30. novembra v skorých ranných hodinách na zvolenskom sídlisku Západ.
Sviečky by nemali horieť bez dozoru a pri horľavých materiáloch
Sviečky by nikdy nemali horieť bez dozoru ani v blízkosti horľavých materiálov, ako sú záclony či nábytok. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) to pripomína na sociálnej sieti v súvislosti s adventným obdobím.
Danko nevylúčil, že SNS nepodporí návrh o ÚOO, ak ho prezident vráti NRSR
Predseda SNS nevylučuje, že sa jeho poslanecký klub zdrží hlasovania o návrhu zákona o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad, ak ho Peter Pellegrini nepodpíše a vráti do Národnej rady SR.