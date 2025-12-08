  • Články
Od smrteľného útoku na Johna Lennona uplynie 45 rokov

Charizmatický anglický hudobník a aktivista John Lennon získal svetovú slávu ako zakladajúci člen skupiny The Beatles a spolu so svojím liverpoolskym rodákom Paulom McCartneym vytvoril najúspešnejšie skladateľské partnerstvo v histórii.

Po rozpade The Beatles v roku 1970 odštartoval úspešnú sólovú kariéru a v roku 1971 sa spolu s druhou manželkou Yoko Ono presťahoval do New Yorku. Keď sa im v roku 1975 narodil syn Sean, Lennon pozastavil svoju hudobnú kariéru, aby sa mohol venovať jeho výchove. Po piatich rokoch, počas ktorých sa hudbe venoval iba minimálne, obnovil svoju umeleckú činnosť.

V novembri 1980 vyšiel štúdiový album Double Fantasy, spoločné dielo Lennona a Ono. Jeho návrat na scénu však prekazil „fanúšik“, ktorý ho zastrelil pred historickým bytovým domom The Dakota na Manhattane, kde 40-ročný hudobník žil. Dnes (8. decembra) uplynie 45 rokov od tejto tragickej udalosti.

Strelec, Mark David Chapman, bol americký priaznivec The Beatles, ktorého po tom, ako sa začal opätovne zaujímať o kresťanstvo, pobúril Lennonov životný štýl a jeho výrok zo 60. rokov, že The Beatles sú „populárnejší než Ježiš“. Ako uvádzajú mnohí analytici, jeho ďalším motívom bolo presláviť sa na úkor toho, že pripraví o život verejne známu osobnosť. Chapman bol tiež inšpirovaný Holdenom Caulfieldom, fiktívnou postavou z románu amerického spisovateľa J. D. Salingera „Kto chytá v žite“, ktorý nenávidí pokrytectvo. Dospel k záveru, že Lennon je podvodník - bohatý človek, ktorý spieva o mieri a láske, ale nie je ochotný skutočne zmeniť svet.

Chapman, ktorý zvažoval zabitie viacerých iných celebrít vrátane speváka Davida Bowieho, plánoval vraždu Lennona niekoľko mesiacov. Večer 8. decembra, okolo 17.00 h sa pred rezidenciou stretol s Lennonom, ktorý mu podpísal platňu Double Fantasy. Chapman neskôr vyhlásil, že už vtedy mal vo vrecku kabáta revolver, ale nedokázal vykonať svoj vražedný úmysel. Obaja muži si dokonca podali ruku. Moment, ako Lennon podpisuje Chapmanovi platňu, zachytil miestny fotograf Paul Goresh.

Lennon a Ono následne odišli v limuzíne do nahrávacieho štúdia a Chapman zostal čakať pred Dakotou, pričom si čítal zo Salingerovej knihy. Približne desať minút pred 23.00 h sa slávna dvojica vrátila domov. Keď Lennon a Ono vošli do zaklenutého vchodu budovy, Chapman z ulice vystrelil päť rán, z ktorých štyri zasiahli Lennona do chrbta. Muzikanta policajným autom previezli do Rooseveltovej nemocnice, kde ho o 23.15 h vyhlásili za mŕtveho. Chapman po streľbe zostal na mieste činu a ďalej si čítal knihu, až kým ho nezatkla polícia.

Vražda vyvolala celosvetovú vlnu smútku. Dav ľudí sa zhromaždil pred Rooseveltovou nemocnicou, Dakotou a v Central Parku, pričom spomienkové podujatia sa konali na celom svete. Deň po vražde boli Lennonove telesné ostatky spopolnené a jeho popol rozptýlený v Central Parku, na dohľad od Dakoty.

Lennonovým symbolickým hrobom sa stal pamätník s názvom Strawberry Fields (pomenovaný po skladbe Strawberry Fields Forever od The Beatles). Ide o okrajovú časť Central Parku s výhľadom na budovu Dakoty. Jeho stredobod je kruhová mozaika v dlažbe, s jediným slovom „Imagine“, čo je názov Lennonovej najslávnejšej piesne. Dielo odhalili v roku 1985.

Chapman sa po vypočúvaní priznal k vražde Lennona a odsúdili ho na trest odňatia slobody na 20 rokov až doživotie. Odvtedy, ako v roku 2000 splnil podmienky na podmienečné prepustenie, mu táto možnosť bola zamietnutá 14-krát. Chapman je momentálne umiestnený vo väznici s maximálnym stupňom stráženia Green Haven Correctional Facility v štáte New York.

O tragickej smrti Johna Lennona vznikli celovečerné filmy The Killing of John Lennon (2006), Chapter 27 (2007) a The Lennon Report (2016), ako aj množstvo televíznych dokumentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
